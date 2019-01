Acte X à Lyon : un millier de Gilets Jaunes marche en presqu’île

Plus d'un millier de Gilets Jaunes ont fait le tour de la presqu’île en passant par les quais et la place de l'Hôtel de Ville tandis que les forces de l'ordre repoussent les manifestants de l'hypercentre et des rues commerçantes.

Alors qu'ils n'étaient que plusieurs dizaines ce matin devant le Crédit Mutuel, plus d'un millier de personnes ont répondu présentes pour le rassemblement de l'acte X des gilets jaunes place Bellecour. Les Gilets Jaunes se sont d'abord dirigés sur le quai Antonin Poncet avant d’accéder à la place de l'Hôtel de Ville. "On entend plus chanter Gérard Collomb", scandent notamment les manifestants. Des camions anti-émeutes bloquent les accès à la rue de République tandis qu'un cordon de CRS s'est positionné dans la rue de la Barre. Le pont d'accès au quartier du Vieux Lyon est également surveillé par les forces de l'ordre. De premières grenades lacrymogènes ont été utilisées vers 15 heures pour repousser les manifestants tentés de forcer le passage pour accéder à l'hypercentre de Lyon. Selon Le Progrès, certains commerces commencent à fermer leurs portes et une bagarre a éclaté dans la cortège au niveau du quai de la Pêcherie. Sur le reste des quais et sur la place Bellecour, la cortège poursuit sa route dans le calme.