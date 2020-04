Accompagnement pédagogique : un soutien en ligne pour les élèves

12 millions d’élèves sont contraints de poursuivre leur scolarité à la maison, pour un temps indéterminé. Si tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de rupture dans les apprentissages, la motivation n’est pas toujours au rendez-vous. Applications, sites et tutos de soutien scolaire peuvent donner un vrai coup de boost en aidant l’enfant à structurer son travail, améliorer sa compréhension, réviser, s’entraîner mais aussi à se sentir moins isolé. Sélection de supports sérieux.

Lesbonsprofs

Site de soutien scolaire de la sixième à la terminale. Vidéos de cours et de méthodologie réalisées par des professeurs de l’Éducation nationale, QCM et exercices d’application. Stages pendant les vacances et préparation aux examens. Actuellement, les 30 premiers jours sont offerts en raison du confinement, puis 17,99 € par mois.

SchoolMouv

Programme d’accompagnement pédagogique de la sixième à la terminale. Vidéos de cours, fiches de révision et méthodologiques, exercices, quiz et annales pour s’entraîner. (Accessible aujourd’hui pour 1 euro symbolique, dans le cadre de leur plan solidaire lié au confinement. En temps normal : 29,99 € par mois.)

Kartable

Application de soutien scolaire du CE1 au lycée, avec cours en ligne, fiches, quiz, conseils méthodologiques et exercices. Un tableau de bord pour suivre sa progression individuelle et la possibilité d’un service “Prof en ligne” illimité. À partir de 6,99 € par mois.

Nomad Education

Plateforme gratuite, disponible même hors connexion, du collège à bac +5. Fiches de cours avec les points clés du programme, quiz et annales corrigées pour se tester. Planning de révision personnalisé à l’approche du bac.

Stim’art Coco

Application ludoéducative (sur la plateforme de jeux cognitifs Dynseo) pour les enfants de 5 à 10 ans. 21 jeux éducatifs pour développer l’attention et la mémoire, réviser les mathématiques, le français et apprendre du vocabulaire d’anglais. Possibilité de jouer à deux. 15 € par mois pour trois mois d’abonnement, après une semaine d’essai gratuite.

Aidodys

Destinée aux personnes ayant des difficultés de lecture liées à des troubles visuels ou “dys”. En adaptant le texte au profil du lecteur, Aidodys rend la lecture de tout document beaucoup plus confortable, et facilite la réalisation des devoirs. Dix jours d’essai gratuits puis à partir de 12,50 € par mois.

L’Antisèche

Sur YouTube, tutos de cours et de méthodologie disponibles gratuitement dans toutes les matières, pour réviser le brevet et le bac. Chaque cours est écrit par un professeur et expliqué avec humour en vidéo par le youtubeur Cyrus North.

Yvan Moka

Sérieux et pédagogue, ce professeur agrégé de mathématiques propose gratuitement sur sa chaîne YouTube plus de mille vidéos couvrant l’ensemble des programmes de maths, de la sixième à la terminale, ainsi qu’un site (www.maths-et-tiques.fr) avec des cours complets et exercices. Recommandé par certains professeurs de mathématiques.

Classes BnF

Le site pédagogique de la BnF propose gratuitement plus de 80 dossiers pédagogiques pour approfondir ses connaissances en histoire, littérature, arts, architecture et photographie comme par exemple les “Essentiels de la Littérature”, pour lycéens et étudiants.

Gallica BnF

Bibliothèque numérique de la BnF qui renferme plus de 4 millions de documents en accès libre et gratuits, pour tous les âges, et de nombreuses ressources pédagogiques gratuites, comme l’application de lecture pour les 4-10 ans, Gallicadabra.