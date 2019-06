Accident sur l'A7, TER en retard : difficile de quitter Lyon ce soir

Ce vendredi soir, plusieurs éléments font qu'il pourra être difficile de quitter la ville, que vous soyez automobilistes ou usagers des TER vers Bourgoin et Grenoble.

Difficile de quitter Lyon pour certains ce soir. Un accident s'est produit quai Perrache en direction de l'A7. La bretelle d'insertion est coupée pour une durée indéterminée. La circulation des voitures est à l'arrêt sur le secteur et des ralentissements sont apparus dans les deux sens. Les bus C10 et 15 sont déviés en direction de Saint-Genis-Laval et Irigny, les arrêts Musée des Confluences et Pont de La Mulatière ne sont plus desservis. Déjà saturées en temps normal, elles peuvent connaître d'importants retards ce vendredi.

Côté train, un début d'incident aurait eu lieu à Vénissieux selon la SNCF. Le trafic TER a été interrompu dans les deux sens entre Lyon et Bourgoin. Plusieurs trains ont été supprimés. Vers 17h45, tout a été maîtrisé, mais des retards vont perdurer en cette fin de journée sur la ligne Lyon, Bourgoin, Grenoble, Chambéry.