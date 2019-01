Mardi matin, une course-poursuite s'est engagée à Lyon entre la police et un conducteur. Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule montée des Esses. On connait désormais les circonstances de cette course-poursuite.

Mardi matin, la circulation a été très perturbée du côté de la montée des Esses à Lyon. Vers 8 heures, une course-poursuite s'est engagée entre la police et un conducteur. Ce dernier a refusé de s'arrêter et d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Il a alors pris la fuite, circulant sur la montée des Esses jusqu'à perdre le contrôle de son véhicule. Éjecté de la route, il a traversé une barrière de sécurité avant de faire une chute de 8 mètres. Selon les policiers, il est état d'ivresse, n'était pas titulaire du permis de conduire et en possession de 16,96 grammes de résine de cannabis. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce jeudi 17 janvier.