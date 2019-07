Accident de voiture à Oullins : ivre et sans permis, le chauffard s'enfuit

Un automobiliste, ivre et sans permis, a percuté une voiture ce vendredi soir à Oullins, blessant une fillette. Après avoir tenté de fuir, l'homme a été rattrapé et présenté au parquet ce dimanche.

Ce vendredi soir peu avant minuit, à Oullins, un automobiliste a percuté une voiture à l'angle de la rue Fleury et de la Grande-Rue. Le chauffard a alors essayé de prendre le poudre d'escampette à pied, sa voiture n'étant plus en état de rouler. Dans l'autre voiture, si le conducteur s'en est sorti indemne, sa fille de 9 ans souffre d'une main cassée. D'après Le Progrès, le fuyard a rapidement été interpellé. Il était ivre et conduisait sans permis. Ce dimanche, l'homme a été présenté au parquet et écroué dans l'attente de sa comparution.