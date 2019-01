Accident de Perrache : la voiture roulait très vite selon un rescapé

L'un des deux rescapés de l'accident de Perrache qui a eu lieu dimanche vers 4 heures du matin a été entendu par les forces de l'ordre. Selon les propos rapportés, la voiture roulait très vite.

La vitesse est-elle la cause de l'accident qui a eu lieu sur l'échangeur de Perrache dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 janvier ? Dans le sens Confluence - Fourvière, la voiture a quitté la voie, avant se s'écraser en contre-bas après une chute de 8 mètres. Le conducteur et sa passagère à l'avant sont morts dans l'accident. Deux passagers à l'arrière ont survécu, un encore dans un état grave, un autre lui aussi toujours hospitalisé, mais a pu se confier aux enquêteurs, selon nos confrères du Progrès, qui rapportent les premiers éléments de ce témoignage.

Le rescapé n'a pu donner les circonstances de l'accident, mais aurait confié que la voiture roulait "très vite" et aurait expliqué que lui et les passagers "avaient très peur". Les analyses toxicologiques et d'alcoolémie ne sont pas encore connues.