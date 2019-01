Accident de Lyon Perrache : les premiers éléments connus

L'enquête se poursuit autour du dramatique accident qui a eu lieu sur l'échangeur de Lyon Perrache, dans la nuit du 5 au 6 janvier. Quels sont les éléments déjà connus sur cette sortie de route qui a fait deux morts et deux blessés ?

Près d'une semaine après ce dramatique accident, la brigade CRS autoroutière Rhône-Alpes poursuit son enquête. Dimanche 6 janvier, vers quatre heures du matin, quatre amis sortent d'un bar à Gerland et montent dans la voiture de l'un d’eux. Ils passent sur le pont Pasteur, puis se dirigent vers le nord, en direction du tunnel de Fourvière. À cause de circonstances qui ne sont pas encore claires, leur Peugeot 508 sort de la route sur l'échangeur de Perrache, réalise un vol plané sur 50 mètres avant de chuter de 8 mètres. Le conducteur et la passagère présente à l'avant sont morts dans l'accident. Les deux passagers à l'arrière sont amenés à l'hôpital, l'un dans un état grave.

Des jeunes originaires de l'ouest de Lyon

Les deux personnes décédées, et les deux blessées étaient des jeunes de moins de 30 ans, originaires de l'ouest lyonnais. Le conducteur était âgé de 27 ans, professeur de danse. Un hommage lui sera rendu à l'école 100 % Danse à Saint-Pierre de Chandieu, ce dimanche 13 janvier à partir de 17h30. Une cagnotte pour soutenir sa famille a été lancée en ligne, elle a déjà récolté plus de 3 300 euros.

À l'avant, la deuxième victime, était une jeune femme de 24 ans. Son petit ami était assis à l'arrière du véhicule, il a été amené à l'hôpital dans un état grave. Jeudi, son état était toujours critique, mais stable. Enfin, également assis à l'arrière, était présent un jeune homme de 24 ans. Il a été hospitalisé après l'accident, mais a pu apporter un premier témoignage aux policiers. Selon lui, le véhicule roulait très rapidement. Après le pont Pasteur, la voiture s'est mise à accélérer. L'homme a confié que les passagers avaient eu peur de cette vitesse excessive. Ce rescapé ne se souvient plus des circonstances exactes lors de l'accident qui fut d'une rare violence. Les policiers ont lancé un appel, pour tenter de trouver des témoins. Les personnes ayant des informations sont invitées à contacter le poste de commandement de la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne au 04-72-47-20-60 ou via mail pcgenas@intérieur.gouv.fr.