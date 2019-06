A7 à Lyon : plus de 10 km de bouchons après un accident de camion

En raison de l'accident d'un camion-citerne à hauteur de Sérézin-du-Rhône, la circulation est fortement perturbée sur l'autoroute A7 au sud de Lyon.

Un camion-citerne s'est renversé ce lundi matin près de Sérézin-du-Rhône juste avant Feyzin en direction de Paris. D'importants bouchons se sont formés dans le secteur et commencent avant l'échangeur de Ternay. La voie rapide a été supprimée. Les bouchons remontent jusqu'à Feyzin. En tout, on compte plus de 10km de bouchons en direction de Lyon sur l'A7.