A47 : circulation plus difficile entre Lyon et Saint-Etienne jusqu'en mars

Suite à des travaux de sécurité, à hauteur de La Grand-Croix, la circulation sera perturbée entre Lyon et Saint-Etienne sur l'A47 pendant deux mois.

En avril 2017, une partie de la falaise de Corbeyre s'était effondrée sur la route. A partir du 14 janvier, des travaux de sécurisation vont être à nouveau menés sur le secteur, avec l'arrivée et l'installation de protection et le remplacement des grillages actuels. Cela aura des conséquences sur l'A47 jusqu'au 1er mars puisqu'une voie de circulation sera réservée aux travaux dans la direction Lyon - Saint-Etienne. Les horaires de cette réduction de chaussée sont en heures creuses pour limiter les perturbations, mais la circulation sera forcement plus difficile durant ces moments, puisque l'A47 sera limitée à une seule voie contre deux en temps normal.

Ainsi, la voie de droite sera fermée les lundis, mardis, mercredis et jeudi de 8h45 à 16 heures et les vendredis de 8h45 à 11 heures du 14 janvier au 1er mars.