En ce milieu de première semaine de vacances scolaires, Lyon Capitale fait un point sur la météo prévue du 27 février au 2 mars.

L'heure des vacances scolaires a sonnée pour les Lyonnais. Pour l'occasion Lyon Capitale fait un point sur la météo à laquelle s'attendre pour cette fin de première semaine de congé. Si le temps de ces derniers jours a été mitigé entre averses et éclaircis, le temps devrait se stabiliser d'ici dimanche.

Après un passage pluvieux prévu jeudi 27 février, des éclaircis devraient faire surface en fin d'après-midi. Ces dernières laisseront place à un temps calme et sec vendredi : L'anticyclone sera de retour par l'Ouest", précise Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Malgré un ciel plus agréable, les températures resteront fraîches. Des gelées sont prévues ces matinées de fin de semaine, avec des températures pouvant descendre jusqu'à zéro degré en ville.

Week-end nuageux

"Des nuages bas sont à prévoir ce week-end", annonce Guillaume Séchet. Dès samedi, le ciel sera couvert avec des températures pouvant grimper jusqu'à huit degrés : "Il faut s'attendre à un léger vent du nord", ajoute le météorologue. Dimanche 2 mars, moins de vent est prévu, entraînant ainsi une hausse des températures, grimpant jusqu'à dix degrés dans l'après-midi.

Le soleil et les températures plus douce devrait être de retour dès la semaine prochaine. "Une grande différence entre les températures matinales et de l'après-midi sont à prévoir", annonce tout de même Guillaume Séchet.

