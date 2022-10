A Lyon, une Vegan place anime la place de la République

Organisée par l'association de défense des animaux L214, la Vegan place se tient jusqu'à 18 h ce samedi, place de la République.

Pour cet événement prévu dès midi, l'association de défense des droits des animaux L214 a prévu diverses animations via plusieurs espaces dédiés. L'objectif ? Animer un village associatif pour informer sur les conditions d'élevage intensif, l'alimentation et les produits d'origine végétale.

Un espace est consacré à l'information sur la cause animale avec tracts, livres, brochures, badges, autocollants, etc. Un espace vidéo permet de visionner un court documentaire sur les animaux d'élevage, à l'issue duquel un cookie est offert. Un troisième espace dédié aux invités sera partagé par d'autres associations et collectifs acteurs de la protection animale. Parmi eux seront présents Sea Shepherd, Sentience Lyon, C'est Assez!, Rando pour la planète, l'association végétarienne de France, etc.

Un stand de petite restauration se tient aussi sur place pour faire découvrir l'alimentation végétale, sucrée et salée.