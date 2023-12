À Lyon, quatre élus locaux quittent LFI, "un mouvement clanique"

Mardi 12 décembre, quatre élus lyonnais ont annoncé claquer la porte de La France Insoumise (LFI), où soufflerait "un vent sectaire".

Le torchon brûle au sein de La France Insoumise (LFI) à Lyon et dans la métropole. Mardi 12 décembre, quatre élus LFI du 8e arrondissement, dont l’adjoint Mathieu Azcué, qui siège également au sein du conseil de la Métropole de Lyon, ont annoncé claquer la porte du parti. Dans un communiqué, Angélique Valla, Mathieu Azcué, Michèle Le Dily et Pierre Mourrier expliquent que le "mouvement n’est plus en phase avec sa base, ni avec son voeu de gouverner le pays".

Après des mois de maturation, mes camarades et moi-même avons pris la décision de quitter La France insoumise. Je resterai cependant attachée sans relâche à la gauche humaniste. pic.twitter.com/ANpLzkjjug — Michèle Le Dily (@MicheleLeDily) December 12, 2023

Un ancrage local insuffisant

Outre le "vent sectaire" qui soufflerait sur le parti au niveau national, qu’ils présentent comme "clanique" après s’être "rétrécis sur une base par trop radicale", les quatre élus locaux déplorent également les méthodes de fonctionnement au niveau local. "La France insoumise n’a eu de cesse de trouver des subterfuges pour ne pas construire un espace collectif à Lyon et à la métropole", écrivent Mathieu Azcué et les trois autres élus, insistant sur le fait qu’on ne "peut pas gouverner sainement […] sans bénéficier de cadres locaux, d’organisation et d’implantation dans les différentes villes du pays, notamment à Lyon".

Ils dénoncent également le "fiasco" des élections sénatoriales de 2020, qui auraient "fait l’objet d’un sabotage interne", mais aussi le scrutin régional de 2021, qui aurait donné lieu à des attaques personnelles, ou encore les élections législatives, qui ont vu le député Gabriel Amard, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, être parachuté dans la 6e circonscription du Rhône.