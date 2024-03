À Lyon, les tramway T1 et T2 perturbés entre le 22 et 24 mars 

Dans le cadre des travaux d’extension de plusieurs quais sur la ligne de tramway T2, la station Perrache ne sera pas desservie entre le 22 et le 24 mars.

Afin de réaliser les travaux d’extension de plusieurs quais de la ligne de tramway T2, la circulation des lignes T1 et T2 sera perturbée entre le 22 et le 24 mars. Dans un communiqué publié ce mardi, Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun dans la Métropole de Lyon, précise ainsi que la station de tramway Perrache ne sera pas desservie du vendredi 22 mars à partir de 20 h 30 jusqu'au dimanche 24 mars.

Des évolutions sur le trafic

Le 22 mars, dès 20 h 30 et jusqu’à 22 h 50, le tramway T1 circulera entre les arrêts IUT Feyssine et Gare Part-Dieu Vivier Merle. De 22h50 jusqu’à la fin du service, la ligne T1 effectuera son terminus à l’arrêt Quai Claude Bernard. Des bus relais vont être mis à disposition pour assurer la continuité du service. Ils circuleront entre les arrêts Quai Claude Bernard et Debourg, de 21 h 05 jusqu’à la fin du service toutes les 15 minutes.

La ligne de tramway T2 sera également impactée. De 19 h 40 à 22 h 15, le tramway T2 circulera entre les arrêts Saint-Priest Bel Air et Grange Blanche. De 22 h 15 jusqu’à la fin du service, la ligne sera prolongée pour effectuer son terminus à l’arrêt Centre-Berthelot - Sciences Po Lyon. Des bus relais seront mis à disposition des usagers toutes les quinze minutes entre Grange-Blanche et Perrache, de 20 h 15 à 22 h 50.

Le samedi 23 et dimanche 24 mars, le tramway T1 circulera entre les arrêts IUT Feyssine et Quai Claude Bernard, puis entre Debourg et Place des Archives. La ligne T2, quant à elle, circulera entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot - Sciences Po Lyon.

Plus d’informations : www.tcl.fr