A Lyon, “la végétalisation est la solution la plus efficace"

Marjorie Musy est docteure en génie civil et directrice de recherche au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), un établissement chargé de conseiller les politiques publiques des collectivités territoriales.

Lyon Capitale : Pourquoi les villes souffrent-elles davantage de la chaleur que les campagnes ?

Marjorie Musy : S’il fait plus chaud en ville qu’à la campagne ou en proche banlieue, notamment la nuit, c’est parce que les villes captent plus de chaleur que les campagnes, qu’elles en produisent plus à l’intérieur et qu’elles ont moins de capacité à se rafraîchir. En plus de cette singularité de piégeage radiatif, les matériaux utilisés (béton, bitume) stockent plus de chaleur que le minéral ou l’organique qu’on retrouve dans les campagnes. Il y a aussi l’environnement particulier de la ville dont la voûte céleste est chargée en pollution : lorsque le rayonnement solaire traverse l’atmosphère, les particules en se réchauffant augmentent la température de cette dernière. Il y a aussi moins de rafraîchissement car la vitesse du vent est plus faible qu’à la campagne. Résultat : le vent va beaucoup moins efficacement extraire la chaleur stockée. Enfin, les surfaces échangent peu d’énergie avec le ciel qui est une surface froide car du fait de la forme urbaine, elles le voient peu.

En quoi l’organisation des villes, leur urbanisme, influent-ils sur le phénomène de surchauffe urbaine ?

Des chercheurs français et américains du CNRS et du Massachusetts Institute of Technology ont récemment montré que l’organisation des villes était à l’origine de ce phénomène de surchauffe et que les effets des îlots de chaleur variaient selon le tissu urbain. Plus elles sont organisées, et c’est typiquement le cas de nombreuses villes nord-américaines dont la géométrie est en damier, plus elles piègent la chaleur. Inversement, plus elles sont désorganisées, comme certains centres-villes historiques européens, plus la chaleur s’évacue facilement car elles stockent moins de chaleur.

Vous avez réalisé, grâce à des outils de simulation 3D, une évaluation à Lyon de l’impact sur le microclimat de différents types de rafraîchissement. Qu’en avez-vous conclu ?

Le projet avait pour objectif d’évaluer les performances de rafraîchissement de trois familles de dispositifs : la végétation, l’eau et les revêtements à fort albédo. Nous avons réalisé ces évaluations dans le quartier de la Part-Dieu, qui pose problème au regard du réchauffement climatique, du fait de sa forte densité et de la présence de bâtiments du tertiaire dont la réhabilitation sera difficile. Il est ressorti de l’étude que la végétalisation était la solution la plus efficace en termes de confort thermique extérieur, notamment en présence d’arbres qui apportent de l’ombrage aux surfaces horizontales et verticales environnantes. Cependant, dans certains cas, la présence trop importante d’arbres, qui font barrière au vent, peut dégrader localement le confort. Il faut donc, pour le confort d’été, veiller à distribuer les masses d’arbres de manière à ne pas bloquer les écoulements d’air. C’est également la solution la plus favorable en termes de biodiversité. L’humidification des chaussées a aussi un effet positif sur le confort proche de celui de la végétalisation, mais elle est restreinte au niveau des surfaces d’application. Cette solution est par ailleurs moins consommatrice en eau que la végétalisation. Pour l’humidification comme pour la végétation, à certains moments de la journée, la réduction moyenne de température d’air peut atteindre 2°C. Quant à l’augmentation des albédos des façades et des toits, l’impact sur les températures d’air et sur le confort est très réduit et peut même se révéler localement négatif en raison de réfections solaires vers les usagers des espaces. Cette action, notamment sur les voiries, a une empreinte maximale sur la ressource carbone. Elle ne peut donc être préconisée que lors d’opérations prévues de ravalement, réfection de toiture ou de voirie. Cependant, c’est très efficace pour améliorer le confort dans les bâtiments. La composition de ces trois solutions permet d’optimiser les impacts à la fois sur le besoin énergétique des bâtiments (donc, en l’absence de système de rafraîchissement sur le confort intérieur) et sur le confort extérieur. Toutefois, pour l’un comme l’autre de ces objectifs, on n’observe pas une addition directe des effets.

Finalement, la végétation peut-elle être considérée comme le levier essentiel pour lutter contre le réchauffement urbain ?

Oui, la nature apparaît comme le levier essentiel de la résilience des villes face au réchauffement climatique. Elle a un rôle thermorégulateur. La nature demeure intéressante car elle permet d’atténuer les effets du piégeage du rayonnement solaire dans les matériaux urbains et des rejets anthropiques de chaleur, liés à l’activité humaine (climatisation, trafic routier...). Mais il faut partir de l’idée que l’on n’arrivera pas à tout compenser avec la nature. Dans des villes de plus en plus grandes, denses et très minérales, l’adjonction de nature ne suffira pas à pallier les pertes préalables. La nature n’est pas une solution miracle en dépit des bénéfices apportés. Si l’on prend l’exemple des toitures végétales, leur efficacité sur la régulation thermique est quasi inexistante. C’est ce qu’a montré Météo France sur Paris : en simulant une végétalisation sur tous les toits plats, et en allant jusqu’à les arroser, on obtenait à peine un demi degré de moins dans le fond des rues. On ne parviendra donc pas à rafraîchir les villes avec les toitures végétales. Quant aux façades, elles peuvent apporter du confort dans les rues et avoir des vertus thermiques en ce sens qu’elles stockent moins la chaleur grâce aux plantes et que ces mêmes plantes rejettent l’eau des pluies par évapotranspiration. Quoi qu’il en soit, elles auront moins d’impacts que la végétalisation au sol.

Les tours végétales, comme celles de Stefano Boeri à Milan, peuvent-elles être une solution aux coups de chaleur urbains ?

Il n’y a pas eu d’études sur ces tours, on ne peut donc que raisonner qualitativement et imaginer que des tours très végétalisées peuvent en quelque sorte effacer leur impact climatique. Les feuilles des arbres restent à peu près à la température de l’air, ces tours seront donc neutres thermiquement pour leur environnement. Pour les habitants également, les arbres forment un bouclier plus frais que les bâtiments environnants et jouent le rôle de brise-soleil. En revanche, la question des écoulements d’air reste entière : la tour contribue comme les autres à freiner le vent et les logements sont plus difficiles à ventiler la nuit pour le rafraîchissement à cause de la végétation sur les balcons.

La ville de Lyon va prochainement mettre en place des bacs à fleurs dans deux rues passantes du centre, soit 2 000 m2 d’espaces verts annoncés. Greenwashing ou réel impact ?

Si les plantes qu’ils mettent dans ces bacs à fleurs peuvent créer de l’ombrage, pourquoi pas. En revanche, s’il n’y a pas d’effet d’ombrage, l’impact risque d’être très limité. Mais de toute façon, on ne peut pas mettre de grands arbres dans ces bacs, tout au plus des arbustes. L’ombrage sera donc forcément restreint. Le confort sera sans doute plus de l’ordre du ressenti des passants mais les bacs n’auront quasiment aucun effet sur le rafraîchissement des rues. Plus globalement, si on met de la nature en ville, il faut le faire de manière intelligente, en l’adaptant au contexte urbain. Autrement dit, il n’y a pas de recette toute prête. Il n’en reste pas moins que sur la question des îlots de chaleur urbains, le Grand Lyon est exemplaire, avec des compétences en interne qui poussent la réflexion. Par exemple, dans le secteur de la Part-Dieu, il a été mis en place des dispositifs qui favorisent l’infiltration des eaux pluviales in situ ou le retour vers les milieux aquatiques pour protéger la ressource en eau. Ces installations bénéficient à la végétation haute qui les accompagne et ombrage les circulations douces.

Quand vous dites que sur la question des îlots de chaleur urbains, le Grand Lyon est “exemplaire”. Cela veut-il dire qu’il n’y a rien de mieux à faire ?

Non, exemplaire n’est sans doute pas le terme le mieux choisi, le Grand Lyon prend vraiment la question au sérieux et expérimente. Ce n’est pas le cas de nombreuses collectivités. Je pense que c’est une des collectivités pionnières en la matière. “Pionnier” serait peut-être un mot plus adapté.

Le projet “Cœur Presqu’île” a pour objectif de rajeunir le centre de Lyon en rénovant de nombreux espaces publics entre Rhône et Saône. Les plans qui sont présentés poursuivent et persistent dans la construction de places minérales, sans végétation. À l’aune du phénomène de surchauffe urbaine, ce parti pris ne vous semble-t-il pas surprenant pour ne pas dire hors sujet ?

Oui, c’est vrai, sauf si les revêtements sont des pavés évaporatifs par exemple. C’est ce que j’évoquais dans les conflits. Malheureusement, dans certaines zones, la pression sur l’usage ou d’autres considérations comme l’entretien sont tellement fortes que les considérations de confort et climatiques passent après. Et puis elles ne sont pas non plus comprises et prises en compte par tous les urbanistes ou paysagistes.

La végétalisation est-elle encore le parent pauvre de la construction ?

En Autriche, dans un écoquartier près de Vienne, les plans initiaux prévoyaient la plantation d’un très grand nombre d’arbres. Finalement, les travaux ayant coûté plus cher que prévu, ils ont renoncé à la moitié des arbres. Le coût est donc un frein. Il y a aussi l’entretien. Dans les collectivités, la direction des espaces verts est déjà un gros service. Va-t-on accepter de les augmenter ? Je ne suis pas certaine que les habitants acceptent de payer plus d’impôts pour avoir davantage d’espaces verts. Il y a aussi la présence des voitures qui ont besoin de bitume pour rouler, sans compter la pression foncière.

C’est la difficile compatibilité entre densification urbaine et adaptation climatique...

Oui. Il faut reconstruire la ville sur elle-même pour éviter l’étalement urbain. Mais il faut revoir nos manières de vivre et de construire la ville. Et aussi réfléchir à l’usage de l’espace public. Je pense que les élus en ont pris conscience mais il y a un conflit avec les usages. On veut une ville propre, avec de l’entretien facile. Il y a donc un tiraillement entre l’économie et l’usage, sans compter que l’arbre et la végétation en général sont perçus par certains comme gênants, pour diverses raisons (salissures, oiseaux qui génèrent des nuisances, masque lumineux…). La difficulté consiste à faire entrer de la végétation dans les quartiers denses déjà construits. Il faut traquer les surfaces bétonnées non utilisées ou peu intéressantes, comme par exemple les parkings de supermarché, qu’on peut désimperméabliser. En ce sens, les PLU locaux doivent prévoir des recommandations pour que ces données entre densification urbaine et adaptabilité soient mieux prises en compte.