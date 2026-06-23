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Les huit jeunes sélectionnés pour le programme. Crédit : Roxane Beneyton

À Lyon, huit jeunes explorent les coulisses de l'Union européenne

  • par Loane Carpano

    • Du 22 au 26 juin, huit jeunes Lyonnais participeront au programme "L'Europe au coeur (de ma ville)" pour en apprendre plus sur l'action de l'Union Européenne.

    Du 22 au 26 juin, la ville de Lyon accueille le programme "L'europe au coeur (de ma ville)" pour la seconde année consécutive. L'objectif ? Permettre à des jeunes Lyonnais majeurs, peu familiers des questions européennes, de vivre une expérience immersive pour mieux appréhender ce que l'UE apporte concrètement dans leur quotidien. "L'Union européenne peut paraître abstraite pour beaucoup de personnes, j'ai souhaité participer car j'ai envie de comprendre concrètement l'impact qu'à l'Europe dans la vie des citoyens", explique Lina, étudiante participante au programme.

    Au cours de ce programme, les huit participants découvriront notamment, les grands enjeux de la construction européenne, le fonctionnement des institutions de l'UE, ou encore, les opportunités offertes par la libre-circulation dans l'espace Schengen. Ils rencontreront des acteurs institutionnels et associatifs à Lyon du 22 au 26 juin, puis, à Barcelone du 29 juin au 3 juillet.

    Lire aussi :Le pont de la Feuillée en chantier tout l’été à Lyon, la circulation perturbée

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