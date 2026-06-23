Le pont de la Feuillée en chantier tout l’été à Lyon, la circulation perturbée

La Métropole de Lyon lance un important chantier de maintenance sur le pont de la Feuillée à Lyon. Des restrictions de circulation sont prévues jusqu’à la fin juillet.

Construit en 1950 et emprunté chaque jour par près de 11 000 usagers, le pont de la Feuillée fait l’objet d’une vaste opération de maintenance. La Métropole de Lyon a engagé des travaux destinés à réparer des défauts d’étanchéité ayant provoqué la corrosion de certaines parties de la charpente métallique.

Depuis le 22 juin, un échafaudage suspendu est installé sous l’ouvrage afin de permettre des interventions spécifiques, réalisées sous strict protocole sanitaire en raison de la présence de plomb dans d’anciennes peintures. En juillet, les équipes procéderont notamment au remplacement des joints de chaussée et de trottoirs, à la réfection de l’étanchéité et à la pose d’un nouvel enrobé.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation reste possible dans le sens Saint-Paul vers Hôtel de Ville. En revanche, le sens inverse est fermé avec des déviations mises en place via les ponts Koenig et Juin. Des fermetures complètes sont également programmées certaines nuits de juillet, entre 22 heures et 5 heures. Les accès piétons et cyclistes seront maintenus.