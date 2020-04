À l’ouest de Lyon : un homme soupçonné d’avoir fait chuter sa compagne dans les escaliers

Un homme de 29 ans a été interpellé à Saint-Laurent-de-Charmousset, il est l’auteur présumé de violences sur sa compagne. Une semaine auparavant, dans la même ville, un autre homme a été arrêté pour les mêmes motifs.

Lors d’une dispute, mardi 21 avril, un homme de 29 ans a violemment tenté de subtiliser le sac à main de sa campagne. Il est allé jusqu’à prendre appui avec son pied sur la poitrine de sa victime rapporte Le Progrès. Suite à ces premières violences, l’homme aurait bu, voulu quitter l’appartement dans la nuit, provoquant une nouvelle dispute au cours de laquelle il aurait provoqué la chute de sa compagne dans l’escalier.

Arrêté par la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Chamousset le suspect a reconnu les faits. Présenté ce samedi 25 avril devant le procureur il a été placé sous contrôle judiciaire, doit respecter une obligation de soins et a interdiction de contacter sa victime. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel ultérieurement.

Une semaine plus tôt, le 13 avril, une femme de 24 ans de Saint-Laurent-de-Chamousset aurait été menacée de mort après avoir demandé à son petit ami de quitter le domicile. Elle a porté plainte pour des faits de violences commis entre le 1er février et le 10 avril, y compris sur sa fille de 3 ans. Le suspect n’a pas reconnu les faits, il est placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de rencontrer sa victime. Il sera également présenté plus tard à la justice.