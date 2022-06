4 qualités essentielles pour travailler à distance

CONTENU SPONSORISÉ

L’un des effets les plus marquants de la pandémie de COVID 19 et des multiples confinements associés reste le développement du travail à distance. S'il a pu être parfois laborieux, il en résulte que de nombreux actifs apprécient la flexibilité qui en découle.

Les entreprises ont appris à s’en accommoder, voire à l’adopter et à le proposer spontanément. Si vous souhaitez en tirer parti, sachez qu’il y a certaines qualités que les entreprises apprécient de voir figurer sur un CV en ligne

Autonomie

C’est LA qualité par excellence dont vous devez disposer pour avoir une expérience de travail à distance réussie ! En effet, dans ce cas de figure, vous vous retrouvez seul chez vous et devez donc vous être à-même de gérer votre journée en toute autonomie.

En ce sens, vous n’avez pas besoin d’attendre qu’on vous attribue des tâches pour vous mettre en route, vous n’avez pas non plus besoin d’être entouré de collègues pour être motivé à travailler, etc. En gros, vous faites preuve de responsabilité dans votre travail.

Même si cela peut paraître évident, il est nécessaire que cette information soit visible sur votre curriculum vitae lorsque vous postulez. Si vous choisissez d’utiliser un exemple de CV , adaptez ou insérez une rubrique Qualités qui fera mouche. En faisant figurer votre capacité à être autonome sur votre CV, vous rassurez le lecteur du document sur votre candidature en un seul mot d’emblée.

Rigueur

Bien qu’elle soit davantage demandée dans certains domaines d’activités plutôt que d’autre, lorsqu’il s’agit de travailler à distance, la rigueur est nécessaire pour tous les candidats. Vous devez être en mesure de respecter les processus qui sont mis en place par votre employeur de façon à exercer votre métier dans les meilleures conditions.

Il est également à noter que la mention de rigueur sur un CV transmet une idée de fiabilité qui avantagera votre candidature. Les principales réticences des recruteurs et des entreprises s’agissant de cette modalité de travail restent les erreurs potentielles et les difficultés d’exercice de votre travail au quotidien. Or, si vous faites preuve de rigueur, les écueils peuvent être évités, mettant ainsi votre futur employeur en confiance avant même de vous rencontrer.

Bon relationnel

Eh oui, cela peut paraître surprenant mais l’esprit d’équipe est tout aussi important- sinon plus - à distance qu’en présentiel ! En fonction du poste que vous occuperez, vous serez peut-être amené à avoir d’autant plus de contacts avec vos collègues ou avec les clients de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

Premièrement, vous aurez à jongler entre les différentes réunions en visioconférence, parfois à plusieurs reprises dans la journée. Outre cela, vous communiquerez aussi par messagerie instantanée ou par téléphone. Bref, quel que soit le moyen de communication, vous serez probablement amené à vous en servir pour mener à bien vos différentes tâches.

Communiquer à distance peut s’avérer un peu plus ardu qu’en face à face, c’est pour cette raison que détenir un bon relationnel vous fera marquer quelques points en postulant. Être en mesure de créer et de maintenir de bons liens professionnels avec vos interlocuteurs est une qualité qui vous sera fort utile en travaillant à distance.

Sens de l’organisation

Réunions, exécutions de tâches, mise en place de projets, pauses... Lorsque l’on est au bureau, les journées sont généralement organisées de façon plus concrète avec le manager sur site ou entre les différents membres d’une équipe. Bien que le travail soit également distribué pour les postes à distance, il peut être compliqué de s’organiser quand on évolue dans une sorte de cocon ou de bulle sans percevoir d’activité autour de soi.

Par conséquent, vous pouvez vous sentir submergé par votre travail et avoir tendance à vous imposer un rythme trop intense. En effet, parvenir à respecter les horaires et à s’éloigner de son poste n’est pas chose aisée lorsqu’il n’y a plus de séparation entre le bureau et le logement.

À l’inverse, certaines personnes ont des difficultés à respecter un rythme typique et à ne pas se laisser happer par toutes les sources de distraction potentielles auxquelles nous pouvons tous être confrontés à la maison. En ce sens, votre sens de l’organisation est un atout non négligeable pour le travail à distance.