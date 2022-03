Pour la 9ème édition du festival "sports, littérature et cinéma", l'Institut lumière de Lyon propose une plongée dans trois univers : le football, le judo et les Jeux olympiques de 1976.

Du 9 au 13 mars, l'Institut Lumière organise un festival autour des liens entre culture et sport. Cette année, le festival rendra hommage aux sportifs et sportives françaises Clarisse Agbégnénou, Bernard Hinault, Bernard Lacombe et Marie José Pérec, en leur présence.

Lors de ce festival, seront projetés, entre autres, trois documentaires :

"Les Joueuses" de Stéphanie Gillard, le jeudi 10 Mars à 10h45. Retour sur le parcours des joueuses de l'Olympique Lyonnais. Une vraie mise en abîme de l'équipe lyonnaise "où se côtoient des joueuses françaises, d'Europe, d'Asie ou d'Amérique Latine et de différentes générations", confie Stéphanie Gillard, la cinéaste.

"Azad" de Marc Sauvourel, le jeudi 10 mars à 15h30. Le documentaire retrace le parcours sportif du judoka iranien Saied Molleaid, de sa préparation pour les championnats du monde de 2019, jusqu'à son combat en finale face à l'Israélien Sagi Muki. "Il reçoit alors l'ordre d'abandonner, intimé par les autorités iraniennes qui ne reconnaissent pas l'existence de l'état israélien".

"White Rock" de Tony Maylam, le vendredi 11 mars à 20h15. Sorti en 1977, le documentaire propose l'envers du décor des Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck (Autriche)

Toutes les informations sur le site de l'Institut Lumière.