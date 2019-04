+ 2 degrés : les 12 derniers mois particulièrement chauds à Lyon

Surface air temperature anomaly for April 2018 to March 2019 relative to the average for 1981-2010. Source: ERA-Interim. (Credit: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

Entre avril 2018 et mars 2019, l'Europe a vécu sa période la plus chaude depuis que les températures sont enregistrées. À Lyon, la moyenne des douze derniers mois est plus élevée de 2 degrés par rapport à la période de référence.

Le Copernicus Climate Change Service a publié son bulletin du mois de mars sur l'évolution des températures. Le document témoigne de changement qui s'opère sur notre climat. Ainsi la période d'avril 2018 à mars 2019 est la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Sur le continent, la température a dépassé de plus de 1,5 degré la normale de 1981 à 2010 (période de référence). Ce sont ainsi les douze mois consécutifs le plus chauds jamais relevés en Europe. Sur la partie Est du continent, les températures sont parfois supérieures à 3 degrés par rapport aux normales. Par ailleurs, mars 2019 a été le 2e mois de mars le plus chaud jamais enregistré en Europe, juste derrière 2016.

L'étude de Copernicus ne donne cependant pas les détails ville par ville. Ainsi, pour Lyon, nous avons ainsi comparé les données publiques fournies par Météo-France pour les mois d'avril 2018 à mars 2019. Pour la moyenne des températures les plus basses relevées, elle s'établit à 9,61 degrés, contre 8,1 pour la période de référence 1981-2010, soit + 1,51 degré. Pour celle des températures les plus élevées, elle est de 19,47 degrés, contre 16,9 pour la période de référence, soit + 2,57 degrés. En moyenne, les douze derniers mois ont été plus chauds de 2 degrés par rapport à 1981-2010. Même si cette échelle de douze mois est bien trop réduite pour indiquer une accélération du réchauffement climatique, elle témoigne d'une période largement plus chaude que la moyenne.