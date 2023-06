2 500 € par mois, télétravail... l'entreprise IT Link recrute à Lyon

Le groupe IT Link recrute à Lyon. (@IT Link)

L'entreprise IT Link, spécialisée dans les systèmes connectés recrute une trentaine de personnes à Lyon. Les salaires sont en moyenne de 2 500 € par mois et les postes sont éligibles partiellement au télétravail.

Le groupe IT Link, spécialisé dans les systèmes connectés, annonce l'ouverture d'une trentaine de postes à Lyon. L'entreprise qui devrait atteindre le millier de collaborateur à horizon 2025 veut renforcer ses effectifs dans la capitale des Gaules sur des postes variés : ingénieur en sûreté de fonctionnement, ingénieur développeur, développeur java/angular confirmé...

De BAC +2 à BAC + 5

L'entreprise, basée à Lyon au niveau du quai Perrache, recherche des profils allant du BAC +2 au BAC +5 pour des salaires en CDI compris entre 20 000 et 40 000 € par an pour les premiers à 35 000 et 45 000 € pour les second. Les postes sont majoritairement éligibles au télétravail partiel et ce dernier est pris en charge financièrement par l'entreprise. A noter qu'à compétences égales, les postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap.

IT Link revendique l'obtention de la certification "Great Place To Work" dans plusieurs de ses entités à l’international. Si elle ne garantit pas une expérience de travail parfaite, elle est représentative d'une qualité de vie globale au sein de l'entreprise.

Pour postuler, rendez-vous sur le site de l'entreprise IT Link.