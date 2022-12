15°c et de la pluie avant le week-end de Noël à Lyon

Les Lyonnais devraient encore connaître une journée où le thermomètre atteindra 15°C en plein mois de décembre. Ce vendredi 23 décembre les températures dépasseront de 7° C les moyennes de saison.

Le miracle de Noël du côté des températures semble de plus en plus improbable. En 2022, le réveillon de Noël se fera bien « au balcon » comme certains aiment à le dire. Pas de quoi ressortir les shorts et les t-shirts, mais comme ce vendredi les températures dépasseront tout de même les 10°c. Soit plusieurs degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce vendredi elles seront même dépassées de 7°c, Météo France annonçant 15°c entre Rhône et Saône en milieu d’après-midi.

Du côté du ciel, le soleil ne devrait guère se montrer aujourd’hui, voire pas du tout en raison de la présence de nuages chargés de pluie. De premières averses sont annoncées entre 8 et 10 heures. Elles devraient se poursuivre et s’intensifier entre 14 et 19 heures, Météo France prédisant des cumuls de précipitations de 2 mm. Les averses reprendront ensuite en fin de soirée.