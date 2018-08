Un Ninkasi à la Part-Dieu pour la fin de l'année

Un 17e Ninkasi va ouvrir en France, cette fois-ci à la Part-Dieu. Les lieux seront inaugurés fin novembre, début décembre.

Les bars à bières et restaurants Ninkasi continuent leur implantation sur Lyon. Après l'ouverture de l'établissement de Vaise cet été, un nouveau Ninkasi est prévu à la Part-Dieu, à l'angle entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Desaix. Il sera ouvert fin novembre, début décembre. Pour Christophe Fargier, directeur du groupe, la marque voulait s'implanter à la Part-Dieu depuis longtemps : "C'était important, notre slogan, c'est lieu de brassage, ce qu'est la Part-Dieu. Comme les autres, le restaurant sera ouvert du matin au soir, tous les jours et l'établissement fera la part belle à notre nouveau whisky car c'est un quartier d'affaires". L'établissement sera le 17e en France à porter le nom Ninkasi.