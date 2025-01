Qui sont les 24 candidats du Bocuse d'Or ?

Les meilleurs chefs de la planète s'affrontent à Lyon depuis dimanche pour tenter de décrocher le Graal à l'un des plus prestigieux concours de cuisine.

Portrait de chacun des 24 candidats au Bocuse d'Or 2025, qui se déroule à Lyon les dimanche 26 et lundi 27 janvier.

SÉLECTION AFRICA

Emmanuel FORTUNO - Blue Penny Cellar, Constance Belle Mare Plage (Pointe de Flacq, Île Maurice) CANDIDAT ÎLE MAURICE

Admiratif depuis le plus jeune âge de la cuisine de sa mère, cuisinière typique de son île natale, et influencé par un ami, Emmanuel Fortuno a étudié au Constance Hospitality Centre, école de cuisine et d'hôtellerie très réputée à l’Île Maurice. Après avoir fait de nombreux stages aux côtés de chefs étoilés locaux tel que Kritesh Halkory (vainqueur du Bocuse d’Or Africa en 2022), il devient le chef cuisinier du Blue Penny Cellar au Constance Belle Mare Plage, grand complexe hôtelier. En 2025, c’est en famille qu’il participe au Bocuse d’Or et qu’Emmanuel va concourir pour la Grande Finale, accompagné de sa cousine Aninia Fortuno, son commis.

Yassine BOGDAD - School of Hospitality Business & Management (Ben Guerir, Maroc) CANDIDAT MAROC

Avec près de 20 ans d’expérience dans les arts culinaires, Yassine, qui est également peintre, s’attache à intégrer une dimension artistique dans chacun de ses plats, leur conférant une identité visuelle unique. Au-delà de l’âme d’artiste, il est également reconnu pour sa capacité à rendre sa cuisine plus écologique, économique en eau et en déchets. Il possède également de nombreuses expériences en tant que chef cuisinier, d’abord au Radisson Blu Resort à Saidia Marina en 2017, puis en tant que chef exécutif au Mazagan Beach & Golf Resort à El Jadida en 2018. En 2024, alors chef du restaurant Anaw du Hilton Taghazout (Agadir, Maroc), Yassine est nommé nouveau talent au sein de La Liste, le célèbre guide digital de la gastronomie. Yassine cherche à transmettre son savoir-faire, en devenant depuis peu, instructeur à l’UM6P (Université Mohammed VI de Polytechnique), école très réputée au Maroc.

SÉLECTION AMERICAS

Keith PEARS - Glass Kitchen, Accencis Groupe (Richmond Hill, Canada) CANDIDAT CANADA

Originaire de Vancouver, Keith a commencé ses études culinaires au Vancouver Community College. Le chef a très vite gravi les échelons en passant de chef de partie, sous-chef, sous-chef exécutif puis chef exécutif, accumulant de l’expérience dans les établissements huppés de Toronto. Il a ensuite ouvert le premier W Hotel à Toronto dans le quartier prestigieux de Yorkville et a été nommé chef exécutif d’entreprise chez Accencis, un groupe canadien propriétaire de plus de 30 restaurants à travers tout le pays. Sa passion pour la cuisine l’a également mené sur la scène des compétitions culinaires, lors desquelles il a remporté plusieurs prix, dont celui de Chef de l’année en Colombie-Britannique et plus récemment la seconde place lors de la sélection Americas du Bocuse d’Or.

Roberto VALLEJOS - Hotel Marriott (Las Condes, Chili) CANDIDAT CHILI

C’est lors de ses études à l’université Santo Tomas de Temuco, l’une des plus grandes universités du Chili, que Roberto intègre la brigade d’un restaurant et décide finalement de faire carrière dans la gastronomie. En 2019, il participe pour la première fois au Concours National de Gastronomie, et obtient la troisième place. Désormais chef du restaurant de l’hôtel Marriott de Las Condes, en périphérie de Santiago, Roberto y propose une cuisine axée sur le travail des matières premières, qu’il adore sublimer, et souhaite justement développer cet aspect lors de la Grande Finale 2025 du Bocuse d’Or.

Diego Felipe TORRES GIRALDO - Hotel Hilton (Bogota, Colombie) CANDIDAT COLOMBIE

Diego a commencé à étudier à l'université de Rojas, la gestion des opérations et les sciences économiques et administratives, avant de décider de se spécialiser dans la cuisine avant-gardiste à l’école Sant Pol de Mar à Barcelone. Après plus de 15 ans d'expérience dans la gastronomie, il est aujourd’hui sous-chef exécutif à l’hôtel Hilton à Bogota, en Colombie. Il aime y travailler les produits frais et de grande qualité dans le but de proposer à ses convives une expérience culinaire mémorable. Son dévouement pour son métier est l’une de ses plus grandes forces pour affronter les meilleurs chefs, lors de la Grande Finale du Bocuse d’Or à Lyon.

Stefani DE PALMA - Ment’or BKB Foundation (États-Unis) CANDIDATE ÉTATS-UNIS

Stefani a grandi à Arcadia, dans la vallée de San Gabriel et a suivi les cours de cuisine Le Cordon Bleu à Pasadena. C’est en 2007 qu’elle s’installe à San Diego et rejoint l’équipe du restaurant Addison***. Stefani y gravit les échelons en même temps que le restaurant obtient sa première étoile Michelin (2019), puis la deuxième (2021), et enfin la troisième en 2022. La gagnante de la sélection Americas s’entraîne à plein temps pour la Grande Finale à Lyon.

Marcelo HISAKI - Amores (Tecate, Mexique) CANDIDAT MEXIQUE

Né à Mexico de parents Japonais, Marcelo a étudié la cuisine française au Lycée Hôtelier de Monte Carlo et s'est formé dans les restaurants Yoshi* et Joël Robuchon**, à Monaco. Il ouvre en 2013 son restaurant Amores à Tecate, en Basse Californie avec sa femme Reyna Venegas, elle aussi cheffe, autour d’un concept culinaire mêlant les cultures mexicaine, japonaise et française, fruit de son parcours de vie. En 2023, Marcelo a participé à la Grande Finale du Bocuse d’Or où il s’est distingué en remportant le prix de l’engagement social pour ses actions dans la lutte contre l’insécurité alimentaire des migrants en Basse-Californie. Marcelo est désormais mentor, enseignant à l’école d’art culinaire et collaborateur au développement BRECHA, le premier centre mexicain d’innovation et de recherche culinaire.

SÉLECTIONS ASIE-PACIFIQUE

Dan ARNOLD - Restaurant Dan Arnold (Brisbane, Australie) CANDIDAT AUSTRALIE

Dan Arnold a grandi à Brisbane, dans le Queensland, où il a fait ses débuts. Après une année avec Marc Meneau à L’Espérance, il rejoint Serge Vieira dans son restaurant en tant que Chef de Partie, devenant Sous-Chef en deux ans. Dan a représenté l’Australie au Bocuse d’Or 2017, atteignant le meilleur résultat jamais obtenu du pays avec la 8ème place. De retour dans son pays natal, il ouvre le Restaurant Dan Arnold à Brisbane en 2018, suivi par La Cache à Vin en 2022 et Pneuma en 2023. Après avoir été entraîneur de l’équipe australienne à la Grande Finale du Bocuse d’Or à Lyon en 2023, il revient désormais en tant que candidat et dédie sa candidature à son mentor et ami Serge Vieira, vainqueur de l’édition de 2005 et disparu en 2023.

Yafei WANG - Seraton Grand Macao (Macao, Chine) CANDIDAT CHINE

Jeune étoile montante de la gastronomie en Chine, Yafei a grandi dans la province de Jiangsu. Porté par les saveurs de la cuisine de sa mère, il décide de devenir chef pour développer sa liberté créative et créer des expériences uniques de restauration pour chaque palais. Yafei travaille aujourd’hui pour le St Regis Macao, où il développe une approche culinaire qui le distingue de ses pairs, en équilibre entre esthétique et saveurs. Porté par les saveurs de son enfance et sa région natale, le chef aime combiner l’authenticité du goût avec la créativité de l’innovation.

Ryuya KAINUMA - Sens & Saveurs (Tokyo, Japon) CANDIDAT JAPON

Né en 1994 à Niigata au Japon, Ryuya a été inspiré par Jacques et Laurent Pourcel, pionniers de la cuisine moderne, qui l’ont accueilli dans leur restaurant Sens & Saveurs à Tokyo. Chef depuis 10 ans au sein de ce dernier, son identité culinaire s’articule autour de la découverte de la food culture du Japon, retranscrite dans l’assiette. Il découvre l’expérience du Bocuse d’Or en 2023, en soutenant le chef Tomoyuki Ishii, arrivé à la 12ème place lors de la Grande Finale. De retour à Lyon en tant que candidat, Ryuya compte bien porter haut les couleurs du Japon lors de la Grande Finale du Bocuse d’Or 2025, après sa victoire lors de la sélection Asia-Pacific.

William MORDIDO - Buko (Manukau, Nouvelle-Zélande) CANDIDAT NOUVELLE-ZÉLANDE

William Mordido a acquis une reconnaissance internationale pour son talent culinaire et son approche innovante de la cuisine. William était déjà, à ses 20 ans, chef adjoint du Chiko’s Restaurant and Cafe. Originaire des Philippines et ayant grandi en Nouvelle-Zélande, celui-ci tient à cœur de mettre à l’honneur les inspirations de ses deux pays au paysage culinaire si riche. Il représentera la Nouvelle-Zélande à la finale internationale de WorldSkills en Allemagne en 2013 et sera nommé Chef de l’année par la Restaurant Association NZ en 2015. En véritable représentant de la nouvelle génération de chefs, William fait évoluer sa cuisine continuellement et se concentre sur la durabilité et l'éco responsabilité de la gastronomie : des valeurs qui se retrouvent dans son restaurant éphémère, Buko, à Manukau en Nouvelle-Zélande. Il a déjà participé au concours lors de l’édition précédente, faisant de lui le tout premier représentant de la Nouvelle-Zélande à la Grande Finale du Bocuse d’Or 2023.

Mathew LEONG - RE-NAA*** (Stavanger, Norvège) CANDIDAT SINGAPOUR

Malgré son jeune âge, Mathew emmène avec lui dans cette compétition plus d’une décennie d’expérience. En effet, c’est à 13 ans qu’il fait ses débuts avec le monde de la gastronomie et qu’il remporte une première médaille d’or à un concours culinaire. S’en est suivi de nombreuses expériences dans des cuisines et hôtels réputés à Singapour, comme le Ritz Carlton, le Marina Mandarin, le Tippling Club et l’Open Farm Community. Il partira ensuite en Norvège pour intégrer RE-NAA*** en 2016, en tant que Chef de Partie. Puisant dans ses racines et ses apprentissages, Mathew propose une fusion des cuisines française, nordique et asiatique. En 2023, il est nommé dans la liste “30under30” de Forbes, dans le domaine “Art et Culture - Europe”. Le concours du Bocuse d’Or ne lui est pas inconnu puisqu’en 2021 il concourt pour la Grande Finale comme le plus jeune candidat choisi pour représenter Singapour.

Xuân TRUONG VU - Le Corto (Ho Chi Minh Ville, Vietnam) CANDIDAT VIETNAM

Inspiré très largement par la série télévisée “The Iron Chef”, Truong a toujours rêvé de devenir chef cuisinier. Étant actuellement chef exécutif à la fois chez Ola Ola et au Le Corto Saïgo à Ho Chi Minh, le chef Truong est déjà reconnu mondialement pour avoir gagné de nombreux prix comme le championnat d’Escoffier Vietnam en 2018. Lyon ne lui est d’ailleurs pas inconnu, il a reçu les éloges lors de son service de la meilleure dégustation de café gourmand à la Coupe du Monde des Traiteurs en 2023. Dernièrement, il a également reçu le prix de Chef Exceptionnel du Département du Tourisme pour ses contributions à la cuisine du pays. En somme, Truong est prêt à représenter à nouveau son pays et sa culture culinaire à Lyon.

SÉLECTIONS EUROPE

Sebastian HOLBERG SVENDSGAARD - Chef privé pour Dining By Jyrk (Danemark) CANDIDAT DANEMARK

Passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, Sebastian a fait ses études dans la Kokke- og Tjenerskolen ZBC à Slagelse, au Danemark. Malgré son jeune âge, 25 ans, il a une expérience déjà fortement marquée par ses expériences auprès de grands chefs tels que Rasmus Kofoed (Bocuse d’Or 2011 et meilleur restaurant du monde 2022 - Geranium***). Outre son parcours culinaire, Sebastian est un habitué des concours, et plus particulièrement du Bocuse d’Or. En 2021, il était le commis de Ronni Vexøe Mortensen lorsqu'ils ont remporté le Bocuse d'Argent. De plus, il a fait partie de l’équipe élargie des lauréats du Bocuse d'Or Kenneth Toft-Hansen (2019) et Brian Mark Hansen (2023). Arrivé à la 1ère place lors de la sélection Europe 2024 du Bocuse d’Or, il est prêt à réitérer sa performance lors de la Grande Finale 2025 à Lyon.

Ismo SIPELÄINEN - Sipeläinen (Helsinki, Finlande) CANDIDAT FINLANDE

Alors qu’il cherchait sa voie, Ismo reconnaît lui-même avoir choisi la cuisine par hasard. Le coup de cœur fut immédiat et la passion ne l’a jamais quittée depuis. Nommé chef finlandais de l’année en 2015, ce compétiteur dans l'âme est passé par les établissements les plus réputés de Finlande, comme le restaurant Olo ou le G.W Sundmans au sein duquel il a cuisiné pendant plus de 10 ans. Il a ensuite eu l’opportunité d’ouvrir le Finnjävel* en tant que chef de cuisine, où il travaille encore aujourd’hui. Il est, en parallèle, chef à son propre compte. Alors qu’il a décroché le meilleur classement pour la Finlande lors de la Grande Finale de 2019 en se plaçant à la quatrième place, Ismo a aujourd’hui la volonté d’être le premier Finlandais à se hisser sur le podium.

Paul MARCON - Restaurant Marcon*** (Saint-Bonnet-le-Froid, France) CANDIDAT FRANCE

Tombé dans la marmite lorsqu’il était petit, Paul a toujours voulu devenir cuisinier. Compétiteur, à seulement 16 ans il se présente à son premier concours - Worldskills France Finale Nationale - et se place sur la seconde marche du podium. Après avoir fait ses gammes dans plusieurs établissements étoilés lyonnais, Paul décide de s'expatrier 2 années à Stockholm, au sein du restaurant AIRA** tenu par le chef Tommy Myllymäki. Une expérience qui lui permettra de découvrir la gastronomie scandinave, de mieux connaître sa propre identité culinaire. De retour en France, Paul Marcon a rejoint les cuisines du restaurant familial trois étoiles de Saint-Bonnet-le-Froid. Paul a gagné sa place pour la Grande Finale à Lyon lors de sa première sélection française en septembre 2023 au “Grand Palais Éphémère” à Paris puis lors de la sélection européenne en mars dernier en Norvège en arrivant 5ème.

Roland KELEMEN - Hunguest Sóstó (Nyíregyháza, Hongrie) CANDIDAT HONGRIE

Après sa formation de cuisine à l'école culinaire Aranybika Secondary School de Debrecen, Rolan rejoint les équipes du groupe hôtelier Hunguest. Dans un premier temps en tant que stagiaire dans les cuisines de l’hôtel Hunguest à Hajdúszoboszló, avant de rejoindre les cuisines de l’hôtel Hunguest Sóstó à Nyíregyháza en tant que sous-chef depuis 2 ans. Roland n’est pas un inconnu du Bocuse d’Or, avant de remporter la dernière sélection nationale, le chef était arrivé sur la seconde marche du podium lors des sélections nationales hongroises. Il aura la lourde tâche de succéder à Bence Dalnoki, Bocuse de Bronze 2023 et premier Hongrois à avoir été sur le podium d’une Grande Finale.

Sindri SIGUROSSON - Chef privé pour Flóra (Islande) CANDIDAT ISLANDE

Ce chef originaire d’une petite ville de 1000 habitants située sur la côte ouest islandaise est un passionné des produits bruts. À l’issue de sa formation culinaire dans l’un des restaurants les plus réputés d’Islande, Perlan, Sindri assiste Viktor Orn Andresson lors de l’obtention de son Bocuse de bronze en 2017. Cette participation lui a ouvert la voie de plusieurs concours culinaires, permettant à Sindri de remporter plusieurs prix prestigieux, notamment ceux de "Meilleur chef - moins de 23 ans" et de "Dessert de l'année" en 2019. 2023 est une année marquante pour le jeune chef de 27 ans, il reçoit le titre de chef de l'année en Islande et vient de fonder avec son coach Sigurjón Bragi Geirsson, Flóra, un service de restauration avec laquelle il organise des dîners et événements privés.

Marcelino GOMEZ - Make nice - Food Molds (Brescia, Italie) CANDIDAT ITALIE

Marcelino a commencé son parcours culinaire en Argentine, où il obtient un diplôme de gastronomie à Gato Dumas. Il poursuit ses études au Centre culinaire basque, où il obtient un master en créativité culinaire et une bourse de recherche et développement. Il se lance ensuite dans la recherche à la Fundacion Alicia avant de rejoindre la Fondation de recherche El Bulli, où il travaille avec Ferran Adria à l'écriture du livre "Te cuento en la cocina". Déterminé à participer au Bocuse d'Or, Marcelino a travaillé à Copenhague au Geranium***, apprenant les méthodes d'une cuisine intrinsèquement liée au Bocuse d'Or. De retour en Argentine, il a représenté l'équipe du Bocuse d'Or en tant que président, jusqu'à Lyon. Il a ensuite travaillé comme chef R&D à l'Alchemist** avant de rejoindre Le Mirazur*** à Menton en tant que chef R&D. Après avoir entraîné l’équipe colombienne du Bocuse d’Or en 2021, Marcelino se prépare à la Grande Finale du Bocuse d’Or en tant que candidat.

Nils ĢEVELE - Ferma (Riga, Lettonie) CANDIDAT LETTONIE

Nils a grandi dans la campagne lettone, proche de la nature, entouré de sa famille avec laquelle il chassait, pêchait, ramassait les champignons et s’occupait de son potager. C’est par hasard qu’il atterrit dans le monde de la restauration, il voulait un diplôme et a pensé que la cuisine lui servirait toujours dans son quotidien. C’est alors qu’il s’est passionné pour son métier et a multiplié les opportunités. Nils travaille actuellement au restaurant Ferma, à Riga, qui en plus d’être un restaurant, est une école de cuisine. Il participe désormais aux formations des futurs chefs et transmet l'expérience acquise. En 2024, le jeune chef s’est vu décerner le prix du Jeune Chef Letton de l'année par le Guide rouge.

Håvard WERKLAND - Speilsalen* (Trondheim, Norvège) CANDIDAT NORVÈGE

Originaire de Heim, dans la région de Trøndelag, région d’accueil de la sélection européenne 2024, Håvard a toujours été déterminé à entreprendre une carrière de cuisinier même lorsque sa famille essayait de l’en dissuader. Rien n’est insurmontable pour ce chef qui transforme les difficultés en opportunités, voyant en chaque défi l’occasion de se dépasser. Sa victoire au championnat Norvégien des apprentis cuisiniers en 2014 lui a permis de confirmer son choix de carrière et lui a donné goût aux concours culinaires. Depuis, le chef de 29 ans n’a jamais cessé de participer à de nombreux concours nationaux et internationaux. Håvard travaille au Speilsalen*, à l'hôtel Britannia de Trondheim depuis son ouverture en 2018. Lors de la finale européenne sur ses terres en mars 2024, il décroche la 3ème place du podium.

Tom PHILLIPS - Story ** (Londres, Royaume-Uni) CANDIDAT ROYAUME-UNI

Originaire de Newport, Pays de Galles, Tom cuisine depuis ses 16 ans et s’est formé dans de grandes maisons telles que le Ritz* à Londres. Il a été amené à voyager afin d’enrichir ses connaissances techniques et découvrir les différentes cultures culinaires du monde. Tom a ainsi pu se perfectionner auprès du renommé Thomas Keller, au Per Se*** (New York). À son retour au Royaume-Uni, il devient chef exécutif du Story** dans lequel il cuisine toujours. C’est la seconde fois que Tom représente le Royaume-Uni dans ce concours, après 2019, où il s’était hissé à la dixième place du classement à Lyon. Arrivé 4ème lors des sélections Europe, il espère cette fois obtenir le premier podium de l’histoire du Royaume-Uni durant la Grande Finale à Lyon.

Marek MINARIC - Marv & Ben (Copenhague, Danemark) CANDIDAT SLOVAQUIE

Après sa formation à l’école de Bratislava, Marek a quitté la Slovaquie pour aller à la rencontre de nouvelles techniques, découvrir de nouvelles saveurs et s’ouvrir à la diversité de la cuisine européenne. Après avoir voyagé dans le Nord et l’Est de l’Europe, cela fait plus de deux ans que le chef de 26 ans a posé ses valises au Danemark, dans la capitale Copenhague. Il a travaillé au sein de restaurants ayant une forte identité tels que The Pescatarian, un restaurant 100% végétarien, à l'Alchemist** prônant une restauration holistique, et au Marv & Ben (appartenant au même groupe que The Pescatarian) qui propose une découverte de la gastronomie nordique, à partir de produits exclusivement locaux.

Gustav LEONHARDT – Restaurangakademien (Stockholm, Suède) CANDIDAT SUÈDE

Sacré chef suédois de l’année en 2021, Gustav est un véritable compétiteur né. Il participe depuis plusieurs années à de nombreux concours nationaux et internationaux, remporte 2 fois les Jeux Olympiques culinaires Junior avec l’équipe de Suède en 2016 et 2020. Le Bocuse d’Or ne lui est pas non plus inconnu, il a participé au concours en tant que commis lors du cycle 2017-2019 aux côtés de Sébastien Gibrand, Bocuse d’Argent 2019. Le chef de 27 ans a notamment travaillé à Adam & Albin*, Agrikultur* et plus récemment aux côtés de Tommy Myllymäki, Bocuse d’Argent 2011 dans le réputé Aira**, dans la capitale suédoise, au pôle Recherche & Développement. Arrivé en seconde position lors de la sélection Europe du Bocuse d’Or, Gustav souhaite grimper la dernière marche et ainsi accéder à la plus haute marche du podium.