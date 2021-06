La quatrième édition du concours des miels de France, qui s'est déroulée ce 23 juin, a distingué les meilleurs nectars français. Six miels produits dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été récompensés, "traduisant l'excellence" et le "savoir-faire des apiculteurs".

Lors de ce 4e concours des miels de France, plus de "242 miels français concouraient dans des catégories différentes selon leurs origines florales" : acacia, litchi, rhododendron, sapin ... Six apiculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont vus décerner différents prix pour leurs "miels de grande qualité", ainsi que pour leur ténacité, mise à rude épreuve par les "conditions climatiques de plus en plus aléatoires".

Dans la catégorie "châtaignier", Stephane Maisonneuve de Romans-sur-Isère (26100) a été décoré de la médaille d'argent. Pierre Ostier, apiculteur originaire de Grenoble, a également obtenu la même distinction. En ce qui concerne le "miel de miellat", assez rare et prisé, Pierre Plantaz de Marnaz (74460) obtient la médaille de bronze.

Un apiculteur trois fois lauréat

Pierre Delmas, apiculteur de Val D'Arcomie (15320), a quant à lui été récompensé à trois reprises : médaille d'or dans la catégorie "miel de forêt", médaille d'argent dans la catégorie "miellat" et médaille d'or du "miel de montagne".

Ce concours et ses différentes distinctions permet donc de "valoriser le travail des apiculteurs" et de "faire connaître la diversité et la qualité des miels made in France", face à une concurrence parfois rude.