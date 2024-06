La table du mois : HG Restaurant, pergola chic

Une terrasse gourmande idéale à deux coups de fourchette de Lyon pour prendre ses quartiers d’été.

En toile de fond, la falaise calcaire de Couzon-au-Mont-d’Or, un front de taille de soixante mètres de haut composé de calcaire à entroque (localement appelé “pierre dorée”, utilisée comme pierre de construction en raison de ses excellentes propriétés). “Nous faisons de l’or de notre pierre et Lyon sort de nos carrières”, clamait la chanson La Couzonnaise.

L’Hôtel de la Gare est l’une de ces bâtisses du XIXe siècle (1893 précisément), une belle maison de tradition dans la campagne des bords de Saône. Si une départementale longe désormais l’endroit, la terrasse du restaurant – rebaptisé HG – offre un calme étonnant, avec sa pergola en bois, donnant un chic simple, à la fois estival et un brin exotique. Idéal pour les quartiers d’été des Lyonnais, à quarante petites minutes de chez eux (et un bus 43 qui s’arrête à un jet de pierre).

Rosace de courgettes confites, jaune d’œuf cuit au sel et sureau

@Antoine Merlet

Cerise sur le sundae, le culinaire suit : car si les terrasses prospèrent aux beaux jours, ce n’est pas toujours le cas des cuisines, parfois en interruption (volontaire) de prouesse ou, à défaut, de finesse.

Premier bon point : le service, jeune et pro – bermuda et chemise blanche siglée du logo de la maison – qui a la convenance de proposer un rafraîchissement prestement, le temps de jeter un œil au menu du jour ou de piocher dans la carte (trois entrées, quatre plats et une suggestion, quatre desserts).

Le petit + : les “Rendez-vous du vendredi” du Club by HG : rôtisserie, porcelet en broche, volaille de Bresse, cocktails, musique et pétanque.