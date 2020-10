La Norvège remporte le Bocuse d'Or Europe, la France en embuscade

La France s'est qualifiée, vendredi 16 octobre, à Tallinn (Estonie), pour la grande finale mondiale du Bocuse d'Or de juin prochain, à Lyon.

Carton plein pour les pays nordiques au Bocuse d'or Europe : La Norvège, le Danemark et la Suède montent sur le podium 2020, à Tallinn (Estonie). Et scandinaves, La Finlande et l'Islande remportant respectivement le prix du meilleur commis et du meilleur plat.

Représentant la France, le chef lyonnais Davy Tissot et son commis Arthur Debray remportent le Prix du meilleur plateau du concours et gagnent leur ticket d'entrée pour la finale mondiale qui se déroulera les 1er et 2 juin prochains à Lyon.

Prix du meilleur commis : Finlande

Prix du meilleur plat : Islande

Prix du meilleur plateau : France

Bocuse de bronze : Suède

Bocuse d'argent : Danemark

Bocuse d'or : Norvège