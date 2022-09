Le 30 janvier 2023 à Paris, 10 jeunes chefs français s’affronteront pour décrocher le titre de "S.Pellegrino Young Chef France" et remporter leur ticket pour la grande finale internationale.

Ce concours international vise à découvrir de nouveaux talents, à la cuisine originale, et capables de repousser les limites de la gastronomie en laissant libre cours à leur création.

Ils se retrouveront alors à Paris pour cuisiner et présenter leur plat signature devant un prestigieux jury composé de Christophe Bacquié, président du jury (chef triplement étoilé au guide Michelin), Stéphanie Le Quellec (cheffe doublement étoilé au guide Michelin du restaurant La Scène à Paris), Jessica Préalpato (meilleure pâtissière du monde en 2019), Adrien Cachot (finaliste de la saison 11 de Top Chef en 2020) et Alexandre Mazzia (chef de son restaurant AM à Marseille, triplement étoilé au guide Michelin).

Dix finalistes ont été sélectionné sur trois critères : compétences techniques, créativité et message personnel.

Parmi les candidats, plusieurs sont de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes. : Yunkyung Cho (Institut Paul Bocuse, Lyon), Aurélien Duvacher (Maison Pic, Valence), Benjamin Vakanas (Coeur de Megève, Megève) et François Vermeere-Merlen (FVM Styliste culinaire, Lyon).