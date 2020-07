Benvenuti in Italia ! - Le guide de la gastronomie italienne à Lyon

Dans la jungle des restaurants italiens, difficile de s’y retrouver. Pour lutter contre les contrefaçons ou l’Italian sounding (produits d’imitation évoquant l’Italie), défendre l’histoire et la culture italiennes, le gouvernement italien a lancé le label Ospitalità italiana. À Lyon, la chambre de commerce et d’industrie italienne vient de dévoiler le nom des tables 100 % “cucina italiana”. Ce label de qualité garantit le respect du standard typique de l’hospitalité italienne. Trois éléments clés doivent être respectés : le chef doit être italien, les produits (gastronomie et vins) doivent “irréprochablement être certifiés 100 % italiens et l’accueil doit se faire à l’italienne (les cris et les intonations appuyées, les gestes avec les mains, les forts accents sont donc les bienvenus)” et le menu doit être dans la langue de Dante, avec traduction.Les restaurant italiens labellisés “Ospitalità Italiana”

1. Les établissements avec le label Ospitalità Italiana Le label Ospitalità Italiana une certification d’excellence, promue et décernée par l’État italien via les chambres de commerce italiennes dans le monde, pour décerner le “nec plus ultra” de la restauration italienne à l’étranger.

• Lello La Cantina Antonello Cabras (alias Lello donc) est sarde et autodidacte. Dicton de Lello, qu’on partage à 100 % : “La vita è troppo corta per mangiare male…” Un véritable tour d’Italie culinaire. Tagliatelles fraîches préparées avec de la sauge et plongées dans une meule de parmigiano reggiano, servies avec de l’huile de truffes blanches d’Alba Menus de 27 € à 37 € 231 bis, rue Paul-Bert – Lyon 3e - 09 72 55 38 75

• Fratelli Ristorante Le plus branché des restaurants italiens de Lyon. Mariage chic entre dolce vita et New York des années 50. “In cucina come ai fornelli, siamo tutti dei fratelli.” En cuisine comme aux fourneaux, nous sommes tous frères, dixit Maurizio Bullano, le chef italien aux commandes de ce vaisseau de 260 places. Belle terrasse en bord de Saône. Feta di vitello Milanaise alla Valdaostane. Menu 27 € 45, quai Rambaud – Lyon 2e – 04 37 23 09 23