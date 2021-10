Anne Hidalgo en campagne à Lyon vendredi : qu’a prévu la candidate à la présidentielle ?

Dans le cadre de la campagne présidentielle, Anne Hidalgo sera en visite à Lyon, vendredi 8 octobre.

En prélude de sa très probable investiture pour la course à l’Elysée le 14 octobre, la maire de Paris a prévu de se rendre à Lyon vendredi 8 octobre. Pour son livre Une femme française, Anne Hidalgo signera quelques dédicaces à la librairie Decitre, à 14 heures 30.

Mais avant cela, dans le cadre de la campagne présidentielle, elle sera accueillie entre 8 heures 20 et 8 heures 45 à l’école maternelle du Château, à Chasse-sur-Rhône, pour s’entretenir avec des parents d’élèves, enseignants et acteurs éducatifs sur la « priorité école ». Ensuite, celle qui est créditée de seulement 5,5 % des voix dans les sondages, assistera à une table ronde sur l’inclusion scolaire, l’accompagnement à la parentalité et les temps scolaires, péri et extrascolaires. La réunion est organisée au centre social de Chasse-sur-Rhône avec des élus et acteurs éducatifs locaux. Une liste de propositions sera remise à la candidate.