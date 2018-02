Lyon : 26 millions d'euros pour transformer le musée Guimet

La ville de Lyon vient de retenir trois candidats susceptibles d'être choisis comme maître d'oeuvre pour la réhabilitation du musée Guimet en atelier de la danse.

© Tim Douet L’ancien musée Guimet de Lyon.

Les travaux dans l'ancien musée d'histoire naturelle du boulevard des Belges visent à accueillir dès 2020 certains spectacles de la Biennale de la Danse. C'est en tout cas un des objectifs fixés par la ville de Lyon, qui a lancé depuis juillet 2015 des études pour connaître en détail le bâtiment de près de 9 000 m2. En projet, une restauration lourde du bâtiment afin qu'il puisse accueillir en 2021 un pôle dédié à la danse ainsi que le service d'archéologie de la Ville de Lyon.

Le maître d'oeuvre sera sélectionné en mai

Trois études ont permis d'envisager les travaux nécessaires et de fixer le montant prévisionnel de ces derniers à 26 millions d'euros. Au mois de mai, la ville de Lyon sélectionnera un maître d'oeuvre parmi les trois candidats retenus pour présenter une offre. Après une consultation démarrée en septembre, parmi les dossiers retenus se trouve celui de l'agence norvégien Snohetta, ayant reçu en 2009 le prix européen d'architecture contemporaine pour la réalisation de l'Opéra national de Norvège. Cette dernière travaillerait en collaboration avec l'architecte du patrimoine François Châtillon. Le deuxième candidat est l'architecte belge Pierre Hebbelinck, qui a notamment réalisé le Théâtre de Liège ou la Scène Nationale de Châlon-sur-Saône. Enfin, le dernier est le lyonnais Clément Vergely, qui a notamment livré le Musée Würth en Alsace et a réalisé plus localement un ensemble de logements à Confluence, la construction du parking Saint-Jean ainsi que le groupe scolaire et le gymnase de Saint-Fons.