L’OL exclu de coupe d’Europe en cas de débordements contre Besiktas

L’Olympique lyonnais et le club de Besiktas pourraient être exclus des compétitions européennes si de nouveaux affrontements surviennent entre leurs supporters d’ici deux ans.

© olympique-et-lyonnais.com Envahissement du terrain lors d’OL/Besiktas

Alors que de sévères affrontements venaient entacher le quart de finale aller entre l'Olympique Lyonnais et le club turc Besiktas en Ligue Europa, les deux clubs pourraient être exclus des compétitions européennes en cas de récidive dans les deux ans, précise le journal l'Equipe. En plus de cette épée de Damoclès d'une durée de deux ans, les deux clubs ont également été condamnés par l'UEFA à régler chacun une amende de 100 000 euros. L'UEFA reproche notamment à Besiktas les jets de projectiles par ses supporters et les troubles causés dans les tribunes, tandis que le club lyonnais se voit sanctionné pour une "organisation insuffisante" visant à séparer les supporters turcs et lyonnais. Si l'Olympique lyonnais peut faire appel des sanctions énoncées par l'UEFA, Jean-Michel Aulas déclarait hier soir une incertitude sur le fait de faire appel. "En première analyse, c'est une sanction qu'on assume et une décision équitable" a-t-il commenté. La tension reste cependant palpable pour le match retour qui se joue ce jeudi soir à Istanbul. S'il est prévu qu'aucun supporter lyonnais n'assiste au match, de nombreux supporters turcs ont campé en bas de l'hôtel des joueurs de l'Olympique Lyonnais pour empêcher de dormir ceux qui avaient remporté un match entrecoupé d'affrontements de 2 buts à 1. Une pratique cependant assez fréquente, voire courante, dans les compétitions internationales.