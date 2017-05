Qui sont les candidats d'En Marche à Lyon et dans le Rhône ?

Ce jeudi après des semaines de suspense et des heures de retard, En Marche a enfin livré le nom d'une grande majorité de ses candidats aux législatives. A Lyon, Gérard Collomb a été écouté. Le renouvellement se fait hors de sa ville avec des profils issus de la société civile. La promesse est à moitié tenue.

© Lyon Capitale Les candidats d'En Marche dans le Rhône aux législatives

L'annonce des candidatures aux législatives d'En Marche devait être le premier élément de clarification profonde du réel positionnement politique d'Emmanuel Macron. Après avoir promis de renouveler la classe politique avec le ni gauche ni droite en thème imposé, les investitures avaient valeur de révélateur. Au niveau national, la promesse est plutôt tenue. A Lyon, comme annoncée sur ce site depuis plusieurs jours, le compte n'y est pas vraiment. La liste qui a reçu l'imprimatur de Gérard Collomb est à dominante PS. Sur les 4 circonscriptions lyonnaises, trois échoient à des socialistes (Touraine, Brugnea et Julien-Laferrière). La 4e a été confiée à Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement et allié de toujours de Gérard Collomb. Pour faire passer ce plat indigeste pour de nombreux marcheurs apolitiques, En Marche a ajouté un soupçon de société civile (Bruno Bonnell, Blandine Brocard, Jean-Luc Fugit Danielle Cazarian) le tout arrosé d'une dose de centre-droit infusé au Modem (Cyrille Isaac-Sybille, Thomas Gassilloud ou Marion Riou). Nombre d'entre eux sont élus municipaux ou ont déjà candidaté à des élections. Bruno Bonnell, référent départemental d'En Marche, défend cette liste rhodanienne : "j'avais précisé que les conditions décrites par Emmanuel seraient atteintes au niveau national. C'est le cas. Dans le Rhône, on ne s'en sort pas si mal. Lyon, c'est un autre volet. J'avais glissé dans les conversations aux militants que nous avions un objectif stratégique différent. Pour obtenir des voix face, par exemple, à Nora Berra, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, on ne pouvait pas envoyer une novice. C'est pour ça que nous sommes moins de le renouvellement. Pour chaque bataille, nous avons cherché à optimiser nos chances. Mais sur le département nous avons un équilibre, il faut maintenant dépasser les querelles de quartier". La pilule sera toutefois difficile à avaler pour les recasés de la société civile ou de la classe politique.

1re circonscription

Thomas Rudigoz

Maire centriste du 5e arrondissement, conseiller métropolitain et ancien conseiller départemental

Initialement soutenue par Caroline Collomb, secrétaire de section du PS dans le 5e, Thomas Rudigoz a définitivement décroché l'investiture en décrochant le soutien de Gérard Collomb. Le maire de Lyon soutenait originellement Thierry Braillard. Malgré son statut d'ancien secrétaire d'Etat aux Sports, collègue d'Emmanuel Macron à la table du conseil des ministres pendant deux ans, et de député sortant, Thierry Braillard n'a eu aucun passe-droit. Comme Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne. C'est donc le scénario de 2012 qui refait surface avec un candidat officiel et un "dissident". Thomas Rudigoz avec son profil d'ancien de l'UDF et du Modem recentre aussi le paysage lyonnais d'En Marche. Ancien collaborateur d'Anne-Marie Comparini, il a intégré la galaxie Collomb en 2008 : élu municipal puis conseiller régional. En 2014, Gérard Collomb le propulse tête de liste dans le 5e arrondissement où il annihile les ambitions de Michel Havard. Thomas Rudigoz explique son investiture, plutôt que celle de Thierry Braillard, par son positionnement politique et son ancrage dans le 5e, arrondissement qui constitue la base de la 1re circonscription : "Thierry Braillard est peut-être plus connu que moi du fait de ses fonctions ministérielles mais ça ne veut pas dire qu'il est apprécié. Il est complexe de transformer une notoriété en popularité. Moi, je peux arriver à obtenir suffisamment de voix pour être élu".