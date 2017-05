Qui est H.Julien-Laferrière candidat En Marche dans la 2e circo ?

Le maire PS du 9e arrondissement de Lyon a été investi par le mouvement d'Emmanuel Macron dans la 2e circonscription du Rhône. Ce proche de Gérard Collomb est candidat sur un territoire favorable où il sera notamment opposé à Nathalie Perrin Gilbert, maire Gram du 1er arrondissement.

Hubert Julien Laferrière, maire du 9e arrondissement

Adjoint, sénateur, député, conseiller régional ou encore député européen, Gérard Collomb avait souvent promis des postes à Hubert Julien-Laferrière. Longtemps présenté comme la variable d'ajustement du maire de Lyon, ce dernier avait toujours été sacrifié. Alors, pour ces législatives, Hubert Julien-Laferrière a douté jusqu'au dernier moment.

Investi par le PS à l'automne, il a rejoint En Marche avant la primaire de la Belle Alliance populaire. Pour lui, les législatives se joueront au premier tour, qui aura des allures de primaire avec Nathalie Perrin-Gilbert, la maire Gram du 1er arrondissement. La présence d'un candidat de la France Insoumise (qui a réalisé ses meilleurs scores lyonnais sur ces terres) devrait l'aider, en dispersant les voix de la gauche radicale.

Candidatures dissidentes

Mais il devra aussi faire face à la fronde interne qui couve. Des “marcheurs” se réunissent dès ce vendredi pour établir leur stratégie face à une investiture à laquelle ils ont eu du mal à adhérer. Dans un communiqué pour se féliciter de sa nomination, Hubert Julien-Laferrière leur a envoyé un message : "Dans mes fonctions locales, j’ai l’habitude de rassembler les acteurs du territoire pour toujours plus d’efficacité et de m’inspirer des réussites de la société civile pour les incarner dans l’action politique."

Reste que la 2e circonscriptions semble favorable au candidat d'En Marche. Emmanuel Macron y a réalisé au second tour son meilleur résultat des 14 circonscription rhodaniennes. Après un bon 1er tour (29,55%) où il devançait la France Insoumise et le parti Les Républicains (respectivement à 25,80 et 23,28 %). Sans compter que le le député sortant, Pierre-Alain Muet, a appelé à voter Macron et que la droite devrait être divisée entre la candidature UDI de Denis Broliquier et celle Les Républicains de Laurence Balas.

Retrouvez tous les candidats de la 1re circonscription du Rhône sur notre carte des candidats