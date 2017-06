Vénissieux : elles agressent une femme pour lui voler son portable

Quatre personnes ont été arrêtées ce lundi pour un vol aggravé sur une femme âgée de 29 ans.

Deux Vénissianes âgées de 25 et 35 ans ont été interpellées ce mardi à 0h30 rue Jean-Duclos, dans leur ville. Deux autres personnes, un homme de 24 ans et une femme de 29 ans, ont ensuite été interpellées dans la matinée. Tous étaient soupçonnés d'avoir frappé une femme de 29 ans (6 jours d'ITT) pour lui dérober son téléphone. La plus jeune a été mise hors de cause et laissée libre. Les deux autres femmes ont reconnu avoir exercé des violences à l'encontre de la victime. Enfin, le jeune homme a reconnu les violences ainsi que le vol du téléphone. Ces trois derniers feront l'objet d'une composition pénale le 23 octobre prochain pour "vol aggravé".