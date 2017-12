Test : Dolby Cinema au Pathé Vaise, la meilleure salle de Lyon ?

Au bon endroit, au bon moment : alors que Star Wars VIII Les Derniers Jedi débarque en France, le Pathé Vaise ouvre la première salle Dolby Cinema de la région. Cette nouvelle expérience promettant la meilleure image, un son parfait et un confort exemplaire vaut-elle les 17,80 euros demandés ?

Après la salle 4DX qui avait su nous convaincre (lire ici), Pathé continue de jouer la carte de l'innovation technologique à Lyon. Le groupe vient d'ouvrir une salle Dolby Cinema à Vaise, la deuxième de France avec celle de Massy, au sud de Paris. Résolument premium, l'expérience se veut la synthèse de tout ce qu'il se fait de mieux actuellement au cinéma : deux projecteurs lasers 4K avec luminosité, couleurs et contrastes renforcés, mais aussi système Dolby Vision, déclinaison cinématographique du HDR qui équipe aujourd'hui les meilleures télévisions 4K. Grâce au Dolby Vision, l'image est censée être plus vivante, plus constatée, tout en offrant des pics lumineux éblouissants et des noirs à la profondeur inégalée. La salle est aussi équipée d'un système audio Dolby Atmos avec enceintes au plafond. Des fauteuils extra-larges à l'inclinaison réglables complètent le tout et sont disposés en rangés espacées de deux mètres. Pathé a dû faire des concessions sur la capacité d’accueil et a transformé une salle de 470 à 210 places. Côté tarif, le surcoût de la séance est de 4 euros, soit 17,80 euros pour un ticket à plein tarif.

Le confort avant tout

Pour rentrer dans cette nouvelle salle, les spectateurs sont invités à passer à travers un tunnel censé être le sas entre le monde réel et celui du cinéma. Rien de sensationnel, on est clairement dans l'approche marketing et il n'est pas certain que l'idée dépasse le gadget tant le parcours est bref. La vraie révolution se trouve derrière la porte (et sous nos fesses) avec des fauteuils qui proposent la meilleure assise jamais rencontrée dans une cinéma en France. L'inclinaison réglable permet même de profiter du film en position quasi allongée, avec un large espace pour les jambes. Attention aux films soporifiques, le risque de s'endormir n'a jamais était aussi grand tant on est bien installé. Les grands disent merci, les petits aussi et le confort proposé s'impose comme une référence, à un détail près ; chaque fauteuil est accompagné d'une tablette, censée accueillir effets personnels, boissons et confiserie. Ceux qui aiment croiser les jambes seront gênés par ce grand morceau de plastique tandis que, paradoxalement, l'espace ne manque pas autour d'eux, frustrant. Cette même tablette s'imposera jusqu'au bout comme le maillon faible de la salle Dolby Cinema.

Une qualité d'image renversante, même sans Dolby Vision

À cause d'un problème technique, le film Star VIII Les derniers Jedi n'a pu être présenté au Dolby Vision ce jeudi matin (il le sera par la suite pour le grand public). Même s'il n'a pas été possible de profiter des noirs plus profonds et de couleurs plus éclatantes, la projection était un quasi sans-faute. L'absence de Dolby Vision n'en fut que plus frustrante. Les démonstrations présentées par la suite ont permis de voir tout le potentiel d'une salle calibrée pour offrir la meilleure qualité d'image. Ainsi, il aura suffi d'un court extrait de Vice-versa de Pixar pour découvrir des couleurs saturées, si belles que l'on en oublierait presque que nous ne sommes que dans une salle de cinéma. L'extrait des Animaux fantastiques fut moins convaincant avec une image pour le coup trop précise, un rendu caméscope, et des effets spéciaux qui ressortaient trop. Le Dolby Cinema ne pardonne rien. Dans tous les cas, l'immersion était presque parfaite, et le son Dolby Atmos participe lui aussi à la réussite de l'expérience en se faisant enveloppant (même si certains pourront le trouver trop fort par moment).

Une immersion "presque" parfaite, car gâchée à plusieurs reprises par cette terrible tablette. Alors que la salle Dolby Cinema tend vers l'obscurité maximale avec l'utilisation de nombreuses matières sombres pour éviter les reflets, la tablette d'un noir plus clair renvoie une partie de la lumière. Pire, à l'usage, les spectateurs ont tendance à mettre leur téléphone sur cette tablette, avec deux effets négatifs : des reflets plus importants à cause de l'écran du smartphone, et une gêne engendrée par tous ceux qui ne coupent pas leur mobile durant la séance. Dans ce de figure, lorsqu'ils reçoivent un appel ou une notification, l'écran étant tourné vers le haut à cause de la tablette, tout le monde subit cette pollution lumineuse plus forte que dans une salle classique. Le cinéma étant l'un des derniers endroits où l'on peut couper pendant quelques heures et s'isoler, cette tablette semble aujourd'hui être l'une des pires idées possible. Du côté de chez Pathé, on rassure, les salles Dolby Cinema sont un projet en perpétuelle évolution.

Verdict

À la question, quelle est la meilleure salle de cinéma de Lyon ? Nous pouvons répondre sans hésiter que techniquement, il s'agit bien de la salle Dolby Cinema du Pathé Vaise. Grâce à plusieurs technologies qui permettent de faire la différence et des fauteuils qu'on aimerait ramener à la maison, le Dolby Cinema s'impose haut la main. La différence de prix de quatre euros pourra être légitime pour ceux qui cherchent le confort avant tout, ainsi que la meilleure qualité d'image. Pour les autres, le débat est lancé, même si la 4DX parvient mieux à rendre acceptable son prix de 20 euros. À Vaise, Pathé s'adresse avant tout à ceux qui recherchent une expérience Premium : dès lors, on ne pourra qu'encourager le groupe à programmer toujours plus de films en version originale dans sa salle Dolby Cinema, seule façon de retranscrire la vision du réalisateur. Quand la 4DX transforme les longs métrages en manège, avec une grande réussite, la salle Dolby, elle, offre un cinéma dans sa forme la plus pure, à condition de supprimer ces maudites tablettes !