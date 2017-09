Que faire à Lyon ce week-end des 22, 23 et 24 septembre ?

Ca y est, l’automne et là, mais pas question de rester chez soi à se morfondre. Comme tous les week-ends, la ville regorge d’activités diverses et variées. Au menu : open air, art contemporain, vide-dressing et jeu de piste. De quoi faire sortir le plus casanier des Lyonnais.

© Blaise Adilon Marco Godinho / Hector Zamora – Forever immigrant / Synclastic/Anticlastic.

Se frotter à l’art contemporain

On vous en parle depuis un moment, et ça y est, là voilà enfin : la Biennale d’art contemporain a fait son grand retour. Depuis mercredi, et jusqu’au 7 janvier, partez à la découverte de Mondes Flottants de la Sucrière, au Musée d’art contemporain en passant par le dôme installé place Antonin Poncet.

Mondes Flottants - Jusqu’au 7 janvier (5 novembre pour le dôme)Le programme complet ici

Célébrer la créativité à la Friche Lamartine

C’est le concept du festival Lamartine à la plage. Pour cette 5e édition, diverses animations artistiques, concerts, ateliers, spectacles et autres expositions vous sont proposés.

Vendredi de 19h à 23h45, samedi de 11h à 00h et dimanche de 11h à 21hLe programme complet ici

Profiter d’un moment convivial sur les berges du Rhône

C’est ce que propose l’association Le Bol avec sa fête des récoltes. Pendant toute une journée, les produits locaux issus de l’agriculture seront à l’honneur. Une façon de sensibiliser la population aux bienfaits d’une alimentation saine. Ateliers découverte, concerts et animations sont prévus durant la journée.

Samedi de 12 à 21h - Plus d’info ici

Refaire sa garde-robe à la Part-Dieu

À compter de samedi, le centre commercial de la Part-Dieu se transforme en vide-dressing géant : une boutique éphémère de 100m² accueillera les pièces des plus grandes marques et couturiers à prix réduit. De quoi ravir les fashionistas.

Samedi de 9h30 à 20h (jusqu’au samedi 30 septembre)

Aller faire un tour du côté des Puces du Canal

Samedi, en plus de faire de bonnes affaires, il sera également possible de faire la fête aux Puces du Canal. C’est ce que propose le collectif la Salopette avec son open air Bonheur Bonheur. Au programme : dj sets, barbecue, brocante, sport et animations en tous genres.

Samedi de 11h à 23h – 10€ sur place

Se faire une frayeur à la Croix-Rousse

Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, rendez-vous sur l’Esplanade de la Grande Côte samedi à partir de 13h. Un village de zombies accueillera les plus téméraires, et une grande marche débutera à partir de 16h. Le cortège déambulera le long des pentes de la Croix-Rousse. Préparez-vous à l’invasion.

Samedi de 13h à 20h

Jouer au détective au Parc de la Tête d’Or

L’association Pignon sur Rue organise un jeu de piste géant à vélo afin de célébrer l’invention du tout premier bicycle, la draisienne, que l’on doit à Karl Drais.

Dimanche de 10h à 16h

Prendre l'air au Parc Blandan

Chose promise, chose due : annulé en début de mois pour cause de mauvais temps, l’open air C’est la rentrée aura bien lieu ce dimanche. Le lieu n’a pas changé : rendez-vous au Parc Sergent Blandan pour un moment de détente sur fond de house, funk et disco.

Dimanche de 15h à 21h30 - Gratuit