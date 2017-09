Pathé : une salle de cinéma 4DX bientôt à Lyon

La 3D est morte, vive la 4DX avec sièges dynamiques montés sur vérins, lumières, odeurs, vent, eau et vibrations ! La première salle du genre en région va ouvrir au Pathé Carré de soie mi-novembre.

Pour se distinguer de l’expérience à domicile, les cinémas multiplex sont obligés d’innover. La 3D qui n’a jamais réussi à convaincre depuis Avatar et Gravity est en train de disparaître sans qu’on ne la regrette. D’autres technologies bien plus convaincantes vont permettre au cinéma de faire la différence. Parmi elles, on retrouve la 4DX avec sièges dynamiques, lumières, vibrations, ventilateurs, eau et odeurs pour ressentir toute l’action à l’écran, mais aussi le vent, la pluie, l'orage, le brouillard, la neige, la fumée. Tout est synchronisé avec l'image pour une expérience si immersive qu'elle est accompagnée par quelques consignes de sécurité. Comme un manège à sensation forte, la 4DX est déconseillée aux cardiaques, mais aussi vêtements délicats qui "doivent être protégés contre le vent, l'eau, les bulles et forts parfums".

Selon nos informations, la première salle 4DX sur la région ouvrira ses portes mi-novembre au Pathé Carré de soie. La première salle française à la Villette a rencontré un franc succès, poussant Pathé à décliner ce concept sud-coréen dans la France entière. La 4DX permet aux exploitants de faire grimper le prix de la place autour de vingt euros et s'impose comme un nouveau relai de croissance quand la 3D devient répulsive. Point de place pour les films d'auteur français dans ce type de salle calibrée pour les blockbusters américains pétaradants qui en mettent plein les yeux et les oreilles.

Par ailleurs, bien que Pathé se refuse pour l'instant à tout commentaire, selon nos informations, une salle Dolby Vision devrait ouvrir prochainement à Vaise. Avec ce type d'installation, tout est pensé pour que la projection soit la plus parfaite possible grâce à l'ultra HD, mais aussi la technologie HDR. C'est bien cette dernière qui parvient à faire toute la différence : les contrastes sont boostés et des pics lumineux donnent à l'image une sensation légère de relief (sans le besoin d'avoir des lunettes). Plus qu'un siècle après son invention à Lyon par les frères Lumière, le cinéma ne cesse de se réinventer comme un puissant divertissement populaire.