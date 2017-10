Comoedia de Lyon : 3 nouvelles salles ouvrent ce mercredi

Le célèbre cinéma de Lyon à l'histoire bien chargée s'offre un nouvel élan grâce à trois nouvelles salles de projection supplémentaires.

©cinema-comoedia.com

Le mois d'octobre marque une nouvelle page de l'histoire du cinéma Comoedia. Après des péripéties qui ont failli le mener à la fermeture, le cinéma va encore s'agrandir avec trois nouvelles salles (50, 80 et 85 places) qui ouvriront dès ce mercredi matin à 10h30. À l'occasion de cette rénovation, de nombreux lots sont à gagner. Lors des prochaines avant-premières, les spectateurs pourront remporter notamment un an de cinéma.

Un cinéma d'histoire

Ouvert en 1914, le cinéma d'abord forain se sédentarise et devient l'un des plus vastes de la ville. Mais il doit rapidement affronter la concurrence des cinémas de la Presqu'Île qui projettent les grands films, pendant que le Comoedia, encore à l'époque le Berthelot, se veut un cinéma de quartier. Rebaptisé Comoedia en 1924, le cinéma est agrandi, et l'année suivante, il compte près de 900 places. Les années passent, mais il est toujours aussi difficile pour le cinéma d'acquérir les grands films. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné par les autorités allemandes, puis bombardé en 1944. Reconstruit avec la façade qu'on lui connaît, le Comoedia peine jusqu'en 1960 où le propriétaire Rémi Lapouble le fait équiper d'un dispositif capable de projeter les films en 70 mm. Les plus grands noms du 7e art se pressent alors dans les salles du Comoedia pour assister aux projections en avant-première. Les héritiers de Rémi Lapouble conservent l'équilibre du cinéma en projetant à la fois des films plus grand public et du cinéma d'auteur. Le 30 décembre 2003, le cinéma ferme ses portes, mais ouvre à nouveau trois ans plus tard, pour le plus grand plaisir des adeptes des salles obscures.