Expo : Des Indiens dans le Bleu du Ciel

Direction les montagnes du Dakota et les grands espaces à la galerie Le Bleu du Ciel, pour une double exposition sur la situation des Amérindiens du Middle West. Photographie, vidéo, documents. En souvenir de Wounded Knee. Et de Standing Rock.

© Stephanie Keith Manifestation contre le pipeline à proximité de la réserve sioux de Standing Rock, fin 2016.

Passé glorieux, désastres écologiques et rébellions

La double exposition à découvrir à la galerie Le Bleu du Ciel arrive à un moment où les luttes ont repris dans le Dakota du Nord pour empêcher l’implantation d’un pipeline. Toutes les nations indiennes s’insurgent, malgré le déni du gouvernement Trump, qui a rasé le campement de Standing Rock. Cet événement a précipité la renaissance des mouvements revendicatifs de ces autochtones abandonnés du développement économique d’une Amérique financière. Elle relance le désir d’artistes d’horizons divers de parler de cette belle civilisation. Les voix des Indiens oubliés face aux désastres écologiques actuels permettent à cette conscience universelle de respect de la nature de renaître. Elle se situe à la croisée d’un passé glorieux évoqué par les travaux poétiques de White Eagle sur les lieux sacrés des Indiens Lakotas et de l’épopée du massacre de Wounded Knee qu’a suivi Guy Le Querrec. Mais n’exclut pas la modernité saisie par Stéphane Barbato et le reportage sensible de Stephanie Keith sur les lieux de la rébellion à Standing Rock. Les portraits des Blackfeet et des Navajos de Marion Gronier, des Indiennes mythiques des Badlands de Carlotta Cardana et des tribus Navajos d’Arizona qui résistent à la pression du tourisme de masse dans les grands espaces par Marie Baronnet complètent ce tableau d’une nation en route au sein de la grande Amérique, qui lutte pour sa survie spirituelle et politique, afin de ne pas être entièrement absorbée par la culture consumériste.

© Guy Le Querrec Non loin de Big Foot Pass, 24 décembre 1990.

Un descendant de Sitting Bull à Bellecour

En résonance avec l’exposition, ce jeudi 25 janvier : avant-première du film The Ride, un documentaire “autour de la chevauchée commémorative des Sioux à Wounded Knee” (bande-annonce ci-dessous). La réalisatrice du film, Stéphanie Gillard, et Ron His Horse is Thunder (descendant de Sitting Bull fondateur de cette chevauchée) seront à la galerie Le Bleu du Ciel pour une rencontre avant la projection au cinéma Lumière Bellecour, qui sera elle-même suivie d’un débat.

Guy Le Querrec / Big Foot

S. Barbato, M. Baronnet, C. Cardana, M. Gronier, S. Keith & White Eagle / The Way Back

Jusqu’au 24 février à la galerie Le Bleu du Ciel (Lyon 1er).

The Ride – Jeudi 25 janvier à 20h45 au cinéma Lumière Bellecour

+ Rencontre avec l’équipe à 17h à la galerie