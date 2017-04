Ma thèse en 180 secondes : finale régionale ce jeudi à Lyon II

Ce jeudi soir se tiendra à l’université de Lyon la finale régionale du concours de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180 secondes. À partir de 18h, 14 doctorants et jeunes docteurs présenteront face au public et au jury leur projet de recherche.

“Valoriser la relève scientifique et former les doctorants à la vulgarisation”, c’est l’objectif du projet organisé depuis 2014 par la Conférence des présidents d’universités (CPU) et le CNRS. Ce soir, les 14 finalistes du site Lyon Saint-Étienne disposeront chacun de 180 secondes et d’une seule diapositive pour expliquer leur projet de recherche devant un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socioéconomique. L'événement aura lieu de 18h à 20h dans le Grand Amphithéâtre de l’université Lyon II.

Le lauréat de l’université de Lyon participera à la finale nationale à Paris le 14 juin prochain. Les deux premiers prix français seront invités à participer à la finale internationale qui se déroulera en Belgique à l’automne 2017.

Preuve de l’engouement pour l’événement, les places pour la soirée sont déjà complètes. Il est cependant possible de suivre en direct l'événement sur la page Facebook de l’université et sur son compte Twitter.