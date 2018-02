Lyon : les anti-pub s’attaquent aux panneaux vidéos

Auréolé du recul de la ville de Lyon sur les publicités au sol, le collectif anti-pub Plein La Vue continue sur sa lancée et s’attaque aux panneaux publicitaires vidéos qui devraient fleurir dans l’agglomération.

@ Plein La Vue Un collectif anti-pub dénonce les publicités vidéos.

Après avoir mené un combat contre les publicités sur les trottoirs, c’est dans le métro que Plein La Vue, un collectif anti-pub, a choisi de poursuivre son action. “Il y a déjà dans le métro lyonnais une bonne centaine de panneaux publicitaires vidéos. La métropole en veut 100 autres à l’extérieur. Inadmissible pollution visuelle pour nous”, explique Benjamin Badouard, un membre du collectif. En apposant sur les écrans de la station Hôtel de Ville-Louis Pradel des affiches “stop pub vidéo”, le collectif espère surtout sensibiliser. “La métropole est en train de mettre en place sa réglementation pour les pubs. Il faut inciter les gens à leur écrire pour dire que l’on ne veut pas de ces écrans partout”.

Un contrat déjà signé

La pose de ces panneaux publicitaires vidéos dans les rues de Lyon est prévu pour 2020 dans le cadre d’un contrat entre la métropole et JCDecaux, leader mondial de la publicité en extérieur et constructeur des Vélo'v. Ce contrat inclut la livraison par JCDecaux de Vélo'v électriques et de panneaux publicitaires vidéos extérieurs. L’un n’allant pas sans l’autre dans ce marché signé en septembre dernier. Pour recevoir ces Vélo’v électriques, la métropole devra changer sa règlementation pour autoriser les écrans publicitaires dans les rues. Elle a d’ailleurs lancé, depuis fin janvier, une concertation citoyenne sur ce nouveau règlement local de la publicité dont la date de fin n'a pas été communiquée.

