Lyon: les prix de l’immobilier toujours en hausse en 2017

En 2017, les prix immobiliers de Lyon ont connu une forte hausse, comme l’indique le dernier baromètre du site meilleursagents.com. © Tim Douet

Le 2 janvier dernier, le site meilleursagents.com a publié son dernier baromètre des prix de l’immobilier en France. Si, au niveau national, le prix des ventes a augmenté de 2% en moyenne, cette hausse est bien plus forte dans les 10 plus grandes villes de France. Parmi elles, Lyon a vu ses prix augmenter de 7,7% en 2017. Selon le baromètre, le prix moyen d’un appartement dans la ville Lumière s’élève à 3 690 € au m2, et à 12,1 € le m2 pour un loyer.

Lyon figure donc parmi les villes les plus attractives pour l’investissement ; elle se positionne deuxième au classement des plus fortes augmentations, juste derrière Bordeaux qui connaît une explosion de +16,5%, sans doute en raison de la nouvelle ligne TGV qui la relie à Paris.

Les prix continueront d’augmenter en 2018

Si ces chiffres sont une bonne nouvelle pour le marché immobilier, ils le sont moins pour les ménages. Lyon est la 8ème ville la plus chère, et ses habitants voient leur pouvoir d’achat baisser de - 8%. Rappelons que, selon l’économiste Patrice de Moncan, 82,5 milliards d’euros seraient nécessaires pour racheter la capitale des Gaules ! Selon le baromètre, cette tendance devrait perdurer sur l’année 2018. Elle s’inscrit en tout cas dans la même dynamique que les années précédentes. En octobre 2017, les prix des appartements avaient déjà augmenté de 7,6% par rapport à 2016.

