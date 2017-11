Le comédien lyonnais Jhon Rachid se mobilise pour les Rohingyas

Jhon Rachid, comédien lyonnais, alerte par le biais des réseaux sociaux sur la situation des Rohingyas depuis un camp de réfugiés à Cox's Bazar au Bangladesh.

© Capture d'écran Twitter Le comédien lyonnais Jhon Rachid.

Il suffit de suivre son compte Twitter depuis ce lundi pour mesurer l'ampleur de la mobilisation. Le comédien lyonnais Jhon Rachid se trouve actuellement à Cox's Bazar au Bangladesh, "dans le plus grand camp de réfugiés Rohingyas".

Dans une vidéo publiée hier soir sur son compte Twitter, l'artiste rappelle que "c'est un peuple persécuté en Birmanie, juste parce qu'ils sont musulmans". Et d'ajouter : "Ils sont obligés de se réfugier ici au Bangladesh parce que là-bas, on les tue, on les frappe, on leur fait vivre les pire souffrances au monde." Plus de 600 000 d'entre eux ont fui vers ce pays en deux mois et demi, selon Le Monde.

"Ils sont adorables et magnifiques, insiste-t-il. Je viens de passer deux heures dans le camp, un homme m'a fait rentrer chez lui, il m'a proposé à manger, il parlait arabe, on a pu discuter ensemble et je suis touché au plus haut point."

Dans un live posté ce mardi après-midi sur Twitter, Jhon David apparaît entouré d'autres YouTubeurs, comme Jérôme Jarre et Mister V, et de l'acteur Omar Sy. "Pour Love Army Mexico par exemple, la moitié des dons venait des personnes et l'autre moitié venait de deux entreprises seulement, se souvient Jérôme Jarre. Donc si nous arrivons dans les 30 prochaines heures à alpaguer trois-quatre entreprises, cela peut aller très vite." Les artistes appellent les internautes à interpeller en priorité YouTube par l'intermédiaire du hashtag #YoutubeHelpRohingya. Une plateforme de dons a également été mise en ligne.