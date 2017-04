Lyon roule de plus en plus à vélo

Le trafic vélo a bondi de 26% en 2016 dans la métropole. Les équipements favorisant le cycle vont se développer dans l'année.

Vélo’v devant le parc de la Tête-d’Or.

La Métropole de Lyon s'en félicite : "Après des augmentations de 15% en moyenne entre 2010 et 2015, la hausse de 26% du trafic vélo au cours de l’année 2016 place désormais la métropole lyonnaise sur le podium des villes les plus cyclables de France."

Chiffre plus impressionnant encore, la circulation à vélo représente parfois un quart, voire un tiers du trafic total des véhicules sur certains axes du centre-ville. Ainsi, sur les quais du Rhône (quai haut et berges basses), on compte 8000 vélos par jour, soit 31% du trafic ; sur le cours Gambetta, c'est 32% avec 5600 vélos par jour. La proportion monte à 72% sur la rue de la Part-Dieu. Le site Eco Counter propose une carte interactive de comptage du trafic.

Prendre l'habitude du double-sens

Le réseau cyclable lyonnais compte désormais 750 km, et l'objectif politique est d'atteindre 1000 km d'ici à 2020. La généralisation du double-sens cyclable (qui permet aux cyclises d'emprunter une voie à contre-sens) dans la zone 30 de la Presqu'île de Lyon, ainsi que dans le centre de plusieurs communes de la métropole (Bron, Charly, Givors, Vernaison, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne) pèse pour 30 km. Une campagne de communication a été déployée pour sensibiliser piétons, automobilistes et cyclistes sur ce nouveau partage de la chaussée.

Bientôt des Vélo'v à assistance électrique

La grande nouveauté de 2017 concernera le réseau Vélo'v. Le contrat d'exploitation de ces vélos en libre-service arrive à terme cette année et un appel d'offres est en cours - rappelons qu'à Paris, JC Decaux est en passe de perdre l'exploitation des Vélib' au profit de Smoove, qui a par ailleurs contesté le marché lyonnais. Mais la Métropole affirme : "Quel que soit le résultat de la consultation, le parc actuel de 4000 vélos répartis dans 348 stations sera entièrement renouvelé et une part non négligeable de ce parc sera des vélos à assistance électrique."