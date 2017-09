Lyon 6e : les propos d'un patron de bar type "colonial" passent mal

La journaliste de l'hebdomadaire culturelle Le Petit Bulletin est sortie indignée du bar "La Première Plantation", dans lequel l'un des créateurs "cherche à retranscrire l’esprit colonial, un esprit à la cool, une époque où l’on savait recevoir."

Page Facebook du bar "La première plantation"

D'abord séduite par les cocktails et la décoration du bar "La première plantation" dans le 6e arrondissement de Lyon, la journaliste du Petit Bulletin raconte avoir été surprise par les "propos douteux" de l'un des patrons. Ce dernier explique que le nom du bar est une référence aux plantations de canne à sucre qui servent à faire du rhum. La référence serait également spécifique aux colonies françaises. "Je cherche à retranscrire l’esprit colonial, un esprit à la cool, une époque où l’on savait recevoir" lui aurait-il tout de go. Indignée, elle cherche à en savoir plus et sera servie. "Ça représente une période sympathique, il y avait du travail à cette époque accueillante" ajoute-t-il. Interrogé ensuite à propos de l'esclavage, il aurait précisé que quelques photos ont été mises "dans les toilettes". Ouvert depuis la fin du mois d'août, il n'a pas fallu longtemps pour que ces propos fassent largement réagir sur les réseaux sociaux.