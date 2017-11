Lyon : perturbation des bus TCL après l'agression d'une conductrice

Après l'agression d'une conductrice à Bron sur la ligne de bus C15, de nombreux chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait pour dénoncer la violence qu'ils subissent en exerçant leur métier.

© Robin Favier

La conductrice de bus sur la ligne C15 a déposé plainte après avoir été frappée et s'être fait tirer les cheveux par des passagères avant qu'un conducteur de bus ne mette fin à l'agression. À 10h30 ce mercredi, deux jeunes femmes refusaient de descendre de son bus à l'arrêt Jean-Paul Sartre de l'avenue Lattre-de-Tassigny à Bron. Emmenée à l'hôpital par des collègues, la conductrice s'est vue délivrer six jours d'arrêt de travail. Une agression qui n'est pas un acte isolé et qui intervient dans un contexte tendu. Quelques semaines plus tôt, trois individus avaient brisé la fenêtre d'un bus pour sortir le chauffeur et le rouer de coups devant des usagers abasourdis sur la ligne C12 à Vénissieux. Cet été, cette fois à la station Laurent Bonnevay à Villeurbanne, une jeune fille giflait un conducteur pour avoir attendu. Ce mercredi à 15 heures, des chauffeurs se sont réunis à l'arrêt Laurent Bonnevay de Villeurbanne pour protester contre les violences à leur encontre. Exerçant leur droit de retrait pendant l'après-midi, la circulation de plusieurs lignes de l'Est lyonnais a été perturbée. En fin de journée, après avoir rencontré la direction de Keolis, la plupart des conducteurs du dépôt de Vaulx-en-Velin ont décidé de reprendre leur activité normale.