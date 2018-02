Agenda : faire plaisir à ses enfants à Lyon pendant les vacances

Il n'est pas toujours facile d'occuper ses enfants pendant les froides vacances de février. Lyon Capitale vous livre une suggestion d'agenda pour cette semaine, à Lyon et ses environs.

© Le Plateau de Retord Un chien de traîneau, à Cuvéry (Ain)

Lundi : démarrer un stage de code informatique

La maison des mathématiques et de l'informatique (MMI) de Lyon (7e), permet aux jeunes de 10 à 16 ans de découvrir le codage informatique. Ces stages sont gratuits, et dureront du 12 au 16 février, puis du 19 au 20. Attention, il n'y a que 10 à 15 places. Plus de renseignements ici.

Mardi : s'aventurer dans les coulisses du zoo de la Tête d'Or

Visiter un zoo, c'est bien, mais visiter les coulisses, c'est encore mieux ! Tout au long de la semaine, la ville de Lyon propose de découvrir le fonctionnement du zoo de la Tête d'Or aux enfants. La giraferie ou encore la cuisine centrale, le zoo ouvre les portes d'endroits habituellement inaccessibles au public. La liste des visites est à retrouver sur le site de la ville de Lyon.

Mercredi : s'initier à l'escalade dans un décor coloré

Azium, à Confluence, a complètement relooké l'un de ses espaces d'escalade, à destination des enfants. Celui-ci est désormais aux couleurs des super-héros et permet aux plus jeunes de tester une activité sportive originale, le « fun-climbing ».

Jeudi : encourager les Gones en coupe d'Europe

L'Olympique lyonnais continue son aventure en Europa League, mais aura sur sa route les Espagnols de Villarreal. L'OL essaiera de prendre une option sur la qualification dès le match aller, jeudi soir (21h05). Pour les soutenir, les enfants bénéficient de places à 10 euros dans l'ensemble du stade. Réservations ici.

Vendredi : participez à un recrutement de super-héros au musée

Parcourir le musée des Beaux-arts en compagnie de vos enfants, sans qu'ils ne s'ennuient, c'est possible ! Le musée propose une visite insolite, sous la forme d'un parcours-jeu sur le thème des super-héros. "C'est l'occasion de découvrir des œuvres classiques en s'amusant", détaillent les organisateurs.

Samedi : devenez musher dans l'Ain

Glisser sur la neige dans un traîneau tiré par un attelage de chiens, beaucoup en rêvent. Pour cela, il vous faudra quitter le Rhône. Mais pas pour la Sibérie, non, pour l'Ain ! Sur le plateau de Retord, à Cuvéry, vous pouvez vous offrir une balade en traîneau. Il est vivement conseillé de (vite) réserver.

Dimanche : patinez gratuitement à Confluence

Le centre commercial de Confluence, en partenariat avec le Lyon Hockey Club, met à disposition une patinoire, surtout destinée aux 6-12 ans. L'un des parents peut néanmoins accompagner son enfant sur la glace, ouverte entre 12h et 19h.