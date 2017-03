Décès d'un "héros ordinaire" face à "l'horreur nucléaire"

Bruno Barrillot, lanceur d'alerte sur les conséquences des essais nucléaires, fondateur en 1984 du Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC) à Lyon et co fondateur de l'observatoire des armements est décédé ce samedi. Les obsèques ont lieu ce lundi en Polynésie française.

DR Réseau Sortir du nucléaire Bruno Barrillot, cofondateur de l'Observatoire des armements

Bruno Barrillot a passé sa vie à combattre les essais nucléaires. Originaire de Lyon, il fut prêtre catholique et interpella l’Église au sujet des 210 essais nucléaires procédés par la France entre les années 60 et les années 90. Face à l'impossibilité de poursuivre son combat au sein de l’Église, il démissionne pour débuter ses recherches sur les essais nucléaires français. Atteint d'une maladie, Bruno Barillot est décédé dans un hôpital de Polynésie française.

En 1984, il créa à Lyon le centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits et sera le co fondateur de l'observatoire des armements, qu'il a dirigé en 2008. Dès 1991, il animait le collectif "Stop Essais !" et créa une Maison de vigilance pour l'abolition des armes nucléaires où furent révélées, preuves à l'appui, les conséquences sanitaires et environnementales des essais de Mururoa. Au sein du réseau "Vérité et Justice" auquel il appartenait, il a toute sa vie rendu hommage aux victimes des essais nucléaires en Polynésie et en Algérie. En 2010, son travail pour qu'une loi indemnise les victimes de ses essais est récompensé par la remise du "Nuclear Free Futur Award".

La députée européenne EELV et co fondatrice de la CRIIRAD, Michèle Rivasi, a tenu à lui rendre hommage à cet homme qui "toute sa vie, a critiqué les essais nucléaires et s'est battu pour un contrôle démocratique des activités militaires". "Bruno Barrillot restera, par son travail et sa ténacité, une vigie et un éclaireur pour montrer le vrai visage de l'horreur nucléaire. Puisse ce héros ordinaire et cet humaniste reposer en paix" a conclut l'eurodéputée après avoir indiqué que "[ses] pensées et [sa] sympathie vont vers ses proches et ses amis qui l'ont connu dans ses nombreux combats".