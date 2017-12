Airbnb : un élu dévoile le plan de la Métropole de Lyon

Romain Blachier a grillé la politesse à David Kimelfeld. Alors que le président de la métropole doit dévoiler son plan sur la location des logements meublés de tourisme à Lyon, notamment Airbnb, l’élu du 7e arrondissement vient d’en présenter les grandes lignes dans une vidéo postée sur YouTube.

Romain Blachier, adjoint au maire du 7e.

"Permettre aux Grand-Lyonnais de louer librement, tout en évitant certains excès." Conseiller métropolitain et élu dans le 7e arrondissement, Romain Blachier a dévoilé une partie du plan de la métropole de Lyon en ce qui concerne la location de logements meublés de tourisme. Dans une vidéo postée sur YouTube, il explique que la métropole va prochainement délibérer pour permettre aux Grand-Lyonnais de continuer de mettre à disposition leurs biens sur des plateformes comme AirBnB, sans pour autant nuire au marché de la location, notamment celle de courte durée, "un mélange entre la responsabilité et la liberté". "L'idée, c'est qu'on puisse continuer de louer son logement principal, c'est plafonné à 120 jours par an. On ne va pas aller au-delà de la loi", assure Romain Blachier.

Selon lui, la métropole va également créer un observatoire d'AirBnB pour surveiller l'évolution des usages. "Le tissu hôtelier ne suffit pas lors des grands événements", souligne Romain Blachier. Quant au volet fiscal du dossier, "Airbnb est en délicatesse avec les paradis fiscaux, poursuit-il, ça aussi ce n'est pas notre rôle, c'est celui de l’État et de l'Europe de faire en sorte qu'AirBnB paye ses impôts. [Néanmoins] on a fait en sorte que les impôts locaux soient payés par AirBnB", assure l'élu, en référence à la taxe de séjour.

La mesure la plus marquante est à chercher du côté d'une distinction entre les professionnels et les particuliers : "On va mettre en place un certain nombre de règles. Dès qu'un logement de plus de 60 m² est mis sur le marché AirBnB, le logeur doit prévoir un bien équivalent dans le marché locatif pour permettre de se loger de manière normale dans la métropole". Le président métropolitain, David Kimelfeld, devrait présenter l'ensemble de ces règles et les préciser ce mercredi.

article mis à jour 14h20 : "on a fait en sorte que les impôts locaux soient payés par AirBnB"